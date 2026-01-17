Báo UAE: U23 Việt Nam xứng đáng vào bán kết

(VTC News) -

Video: U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE.

Sau chiến thắng của U23 Việt Nam tại tứ kết giải U23 châu Á 2026, truyền thông UAE thể hiện sự tiếc nuối khi đội tuyển nước nhà phải dừng bước. Đồng thời, họ cũng dành nhiều lời khen cho bản lĩnh, lối chơi tổ chức chặt chẽ và tinh thần thi đấu kiên cường của U23 Việt Nam trong chiến thắng kịch tính 3-2 sau hiệp phụ.

Tờ Al Bayan gọi bàn thua của UAE trước Việt Nam là "thất bại đầy tiếc nuối", là kết cục đầy đau đớn bởi đội U23 UAE đã chơi nỗ lực, nghiêm túc và thể hiện tinh thần chiến đấu cao suốt 120 phút.

Tờ báo UAE thừa nhận rằng, dù đội nhà là bên kiểm soát thế trận và nắm lợi thế rõ rệt trong nhiều thời điểm, U23 Việt Nam vẫn cho thấy bản lĩnh đáng nể khi tận dụng tốt khoảnh khắc đối thủ mất tập trung để ghi bàn mở tỷ số.

U23 Việt Nam giành tấm vé vào vòng bán kết Giải U23 châu Á 2026. (Nguồn: VFF)

"Trái với thế trận và lợi thế rõ rệt của đội UAE, đội tuyển Việt Nam lại ghi bàn mở tỷ số ở phút 39 nhờ cú dứt điểm bằng chân phải của Nguyễn Lê Phát sau đường kiến tạo của Nguyễn Đình Bắc, trong bối cảnh hàng phòng ngự đội chúng ta thiếu tập trung".

Truyền thông UAE nhấn mạnh bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 101, khi Phạm Minh Phúc ghi bàn thắng thứ ba cho U23 Việt Nam, tận dụng sai lầm nơi hàng phòng ngự UAE. Bàn thắng này không chỉ mang tính quyết định mà còn cho thấy khả năng chắt chiu cơ hội và sự bình tĩnh của đội bóng áo đỏ trong những thời điểm then chốt.

"U23 UAE đã cố gắng gỡ hòa trong hiệp phụ thứ hai, nhưng hàng phòng ngự quả cảm của Việt Nam đã ngăn cản bàn thắng thứ ba, khiến đội quân áo trắng lần đầu tiên trong lịch sử không thể giành vé vào bán kết", tờ Al Bayan nhấn mạnh.

Trong khi đó, báo Emarat Al Youm nhận định U23 Việt Nam xứng đáng đi tiếp nhờ lối chơi tổ chức tốt, tinh thần thi đấu bền bỉ và khả năng tận dụng thời cơ hiệu quả, trở thành đối thủ đáng gờm tại vòng bán kết sắp tới.

"Khi trận đấu bước vào thời khắc then chốt, U23 Việt Nam cho thấy sự bản lĩnh và quyết đoán trong cách dứt điểm. Với những gì đã thể hiện, vé vào bán kết là xứng đáng với U23 Việt Nam”.

Dù để thua tiếc nuối trước Việt Nam, truyền thông nước này cho rằng đội tuyển quốc gia vẫn để lại nhiều dấu ấn tích cực, với tinh thần thi đấu đáng khen ngợi.

"Mặc dù thua trận, đội tuyển UAE vẫn thể hiện một màn trình diễn tuyệt vời, thể hiện sự nghiêm túc và giàu tinh thần chiến đấu, cho thấy họ là đối thủ xứng tầm của U23 Việt Nam", báo Emarat Al Youm khẳng định.