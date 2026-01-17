Chấm điểm U23 Việt Nam vs U23 UAE: Đẳng cấp Đình Bắc

(VTC News) -

U23 Việt Nam tiếp tục trải qua hành trình khó tin ở vòng chung kết U23 châu Á 2026. Phải gặp U23 UAE ở vòng tứ kết, U23 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn ở quãng thời gian đầu trận đấu. Thầy trò HLV Kim Sang-sik thoát bàn thua ở phút 17 khi trọng tài cho rằng cầu thủ đối phương để bóng chạm tay trước khi dứt điểm tung lưới Trung Kiên.

Công nghệ VAR một lần giữa U23 Việt Nam "né" được quả phạt đền khi Lý Đức có tác động với tiền đạo U23 UAE. Ali Abdulaziz sút bóng trúng xà ngang khung thành của Trung Kiên.

Các bàn thắng của Lê Phát và Lý Đức giúp U23 Việt Nam dẫn trước 2-1 và U23 UAE một lần nữa gỡ hòa 2-2. Trong hiệp phụ, Minh Phúc là người ấn định chiến thắng cho U23 Việt Nam với tỉ số 3-2.

Đình Bắc và Minh Phúc thi đấu xuất sắc.

Với màn trình diễn thuyết phục của mình, không bất ngờ khi Nguyễn Đình Bắc được chuyên trang thể thao Flashscore chấm điểm số cao nhất 7,9 điểm. Anh tung 4 cú sút và hầu hết đều rất nguy hiểm. Đình Bắc chạm bóng 42 lần và 7 trong số đó ở vòng cấm địa. Bản thân tiền đạo này ghi 1 bàn thắng và có pha kiến tạo cho Lê Phát mở tỉ số trận đấu.

Thực tế, ảnh hưởng của Nguyễn Đình Bắc với U23 Việt Nam còn nằm ở khía cạnh tinh thần. Dù thường xuyên phải dự bị vì chấn thương, Đình Bắc vẫn biết cách tạo ra khác biệt lớn nhờ tố chất kỹ thuật và sự tự tin lớn. Có Đình Bắc trên sân, các đồng đội cũng thi đấu thăng hoa hơn.

Người xếp thứ 2 trong danh sách này là Phạm Minh Phúc. Hậu vệ của CLB Công an Hà Nội sở hữu 7,8 điểm với một bàn thắng quyết định và pha tạt bóng cho chính Đình Bắc ghi bàn. Minh Phúc chơi ổn định từ SEA Games 33 cho đến vòng chung kết U23 châu Á 2026. Anh không quá xuất sắc nhưng là cỗ máy bền bỉ ở hành lang phải.

Với bàn thắng mở tỉ số trận đấu, Lê Phát được chấm 7,4 điểm - có lẽ vẫn thấp hơn những gì mà người hâm mộ kì vọng. Lê Phát vẫn đá tốt từ vòng bảng dù là "em út" của U23 Việt Nam, Một tương lai tươi sáng chờ cầu thủ của CLB Ninh Bình.

Phạm Lý Đức và Khuất Văn Khang đều được chấm 7,3 điểm với đóng góp thầm lặng trong suốt trận đấu. Khuất Văn Khang thi đấu bền bỉ bên hành lang trái, vừa hỗ trợ tấn công tốt và phòng ngự vẫn ổn định.

Nguyễn Nhật Minh và Nguyễn Thái Sơn có một trận đấu tròn vai và hài lòng với điểm số 7,1 điểm.

Trước nhiều cầu thủ đa sắc tộc của U23 UAE, Thái Sơn có phần lép vế về thể hình. Tuy nhiên, tiền vệ của Thanh Hóa vẫn quyết tâm phòng ngự và đeo bám đối thủ. Anh có thể tự hào với những gì đã làm được.

Nguyễn Thái Quốc Cường vào sân thay Xuân Bắc và thi đấu không tệ, điểm số 6,8 phản ánh điều này. Trong khi đó, Thanh Nhàn và Xuân Bắc với thời lượng thi đấu không nhiều được chấm 6,7 điểm.

Lê Viktor rời sân sớm vì chấn thương và có 6,6 điểm - đây cũng là điểm số của Anh Quân.

Trận này, Trần Trung Kiên nhận điểm thấp nhất - con số 6,1 nhưng thủ môn này chơi không tệ đến như vậy. Ngọc Mỹ - chỉ nhận 6,2 điểm là cầu thủ mang đến ít nhiều sự thất vọng.