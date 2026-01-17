Cập nhật lịch thi đấu bán kết U23 châu Á 2026 mới nhất

(VTC News) -

U23 Việt Nam giành quyền vào bán kết giải U23 châu Á 2026 sau khi đánh bại U23 UAE với tỷ số 3-2 trong trận tứ kết thứ hai. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chờ xác định đối thủ là đội thắng trong cặp đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc. U23 Việt Nam có lợi thế được nghỉ nhiều hơn đối thủ một ngày. Vòng bán kết diễn ra vào ngày 20/1.

Cập nhật mới nhất

U23 Việt Nam đánh bại U23 UAE với tỷ số 3-2.

Đối thủ của U23 Việt Nam ở bán kết là đội thắng trong cặp đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc.

Video: U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE

Lịch thi đấu bán kết U23 châu Á 2026

Ngày 20/1

14h30: U23 Nhật Bản vs U23 Australia/U23 Hàn Quốc.

18h30: U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan/U23 Trung Quốc.

Theo dõi lịch thi đấu và bảng xếp hạng U23 châu Á 2026 để cập nhật đầy đủ các cặp đấu tứ kết, trong đó có cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE, cùng hành trình vào bán kết của giải đấu.

U23 Việt Nam vào bán kết giải U23 châu Á 2026.

Kết quả thi đấu của U23 Việt Nam

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam khởi đầu bằng chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan (Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Hiểu Minh ghi bàn). Ở lượt trận thứ hai, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỷ số 2-1. U23 Việt Nam sau đó gây sốc khi thắng U23 Ả Rập Xê Út 1-0 bằng pha lập công của Đình Bắc để đứng đầu bảng A.

Tính cả vòng loại, U23 Việt Nam thi đấu tổng cộng 6 trận toàn thắng. Đây cũng là thành tích chưa từng có của các đại diện bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục.

Đình Bắc và đồng đội trở thành đội tuyển đầu tiên của bóng đá Việt Nam đánh bại đại diện của Ả Rập Xê Út tại giải đấu chính thức. Đồng thời, U23 Việt Nam lần đầu tiên toàn thắng ở vòng bảng giải châu Á và tiến vào tứ kết với tư cách đội đầu bảng. Đây cũng là lần đầu tiên một đội tuyển của bóng đá Việt Nam đứng đầu bảng ở giải đấu cấp châu lục.

Với tư cách đội đầu bảng A, U23 Việt Nam chạm trán U23 UAE ở tứ kết. Dù gặp nhiều khó khăn trước những pha bóng bổng của đối thủ, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn giành chiến thắng để nối dài chuỗi thắng từ vòng loại đến trận thứ 7.

Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Đình Bắc ghi 2 bàn trong 2 hiệp chính cho U23 Việt Nam. Trong cả 2 lần dẫn trước, U23 Việt Nam đều để U23 UAE gỡ hòa sau ít phút. Tuy nhiên, khi Phạm Minh Phúc ghi bàn thắng quyết định trong hiệp phụ, anh và đồng đội bảo vệ thành công tỷ số 3-2.