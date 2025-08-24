Người dân trải áo mưa giữ chỗ, chờ 16 tiếng xem tổng hợp luyện ở Ba Đình

Không chỉ có người dân Thủ đô, nhiều du khách từ xa cũng hòa vào biển người cờ đỏ sao vàng. Chị Trần Thị Vân (42 tuổi, Thanh Hóa) cùng gia đình bắt xe đêm ra Hà Nội, đến Ba Đình từ 5h sáng. Họ trải áo mưa trên vỉa hè, mang theo xôi, nước chè, hướng dương để cùng chờ đợi. “Đã lâu lắm rồi mới lại có dịp được xem hợp luyện diễu binh ở Thủ đô. Cả nhóm ai cũng hồi hộp, tự hào”, chị Vân nói.