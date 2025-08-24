Người dân trải áo mưa giữ chỗ, chờ 16 tiếng xem tổng hợp luyện ở Ba Đình

20h ngày 24/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) diễn ra buổi tổng hợp luyện lần thứ hai lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây là cuộc tổng duyệt quy mô lớn, huy động hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ, lực lượng quần chúng cùng nhiều khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an.
Để được chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt này, ngay từ sáng cùng ngày, nhiều người dân đã đổ về các tuyến đường quanh Quảng trường Ba Đình.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News lúc 9h ngày 24/8, không ít gia đình, nhóm bạn trẻ đã mang áo mưa, chiếu nhựa ra trải dọc vỉa hè các tuyến Hùng Vương, Điện Biên Phủ, Trần Phú, Nguyễn Thái Học,... để giữ chỗ đẹp.
Đến giữa trưa, dòng người càng đông nghịt. Nhiều người chuẩn bị kỹ càng từ đồ ăn, nước uống, đến ô dù, áo mưa để ngồi chờ nhiều giờ đồng hồ.
Vỉa hè biến thành những “gian trại nhỏ”, nơi mọi người trò chuyện, ăn uống và háo hức chờ đợi đoàn quân tiến qua.
“Gia đình tôi lên Hà Nội từ hôm qua để kịp 4h sáng nay ra Quảng trường giữ chỗ. Tôi mang theo bánh mì, nước uống và áo mưa. Đây là dịp trọng đại, tôi muốn được tận mắt nhìn thấy đội ngũ hùng dũng, để thêm yêu đất nước mình”, ông Huỳnh Phong, ở Ninh Bình chia sẻ.
Không chỉ có người dân Thủ đô, nhiều du khách từ xa cũng hòa vào biển người cờ đỏ sao vàng. Chị Trần Thị Vân (42 tuổi, Thanh Hóa) cùng gia đình bắt xe đêm ra Hà Nội, đến Ba Đình từ 5h sáng. Họ trải áo mưa trên vỉa hè, mang theo xôi, nước chè, hướng dương để cùng chờ đợi. “Đã lâu lắm rồi mới lại có dịp được xem hợp luyện diễu binh ở Thủ đô. Cả nhóm ai cũng hồi hộp, tự hào”, chị Vân nói.
Các tuyến phố quanh khu vực Ba Đình được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, tiếng reo hò xen lẫn tiếng trống tạo nên bầu không khí thiêng liêng. Những tràng pháo tay, những tiếng hô “Việt Nam muôn năm” vang dậy hai bên đường.
Càng về trưa, biển người vẫn ken kín, bất chấp nắng nóng gay gắt. Nhiều bạn trẻ mặc áo dài, cầm cờ đỏ sao vàng, chụp ảnh lưu lại kỷ niệm.
Không khí náo nức ấy giống như một “lễ hội của lòng yêu nước”, nơi mọi thế hệ cùng nhau hòa chung niềm tự hào dân tộc.
