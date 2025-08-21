Tin nóng

Dàn xe tăng tiến về Quảng trường Ba Đình, chuẩn bị tổng hợp luyện diễu binh

Thứ Năm, 21/08/2025 19:59:56 +07:00

(VTC News) - Ngay từ chiều, đoàn xe vũ khí, khí tài di chuyển đến Quảng trường Ba Đình để chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành đầu tiên vào tối 21/8.

Tối 21/8, buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành đầu tiên kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình. Trước giờ diễn ra buổi tổng hợp luyện, từng dàn xe pháo, xe tăng, tên lửa... tiến về các cung đường gần Quảng trường Ba Đình.

Xe thiết giáp BMP-2.

Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi lần đầu chứng kiến xe tăng, dàn khí tài trên đường phố Thủ đô.

Khối xe pháo bánh xích quân đội tiến vào điểm tập kết.

Quy mô, đội hình, khí tài trong buổi luyện tập được triển khai tương đương với lễ chính thức, thể hiện sự hiệp đồng chặt chẽ, khí thế hào hùng và tinh thần sẵn sàng của các lực lượng.

Khoảng 17h, đoàn xe tăng, xe thiết giáp tiến dần về quảng trường Ba Đình trong tiếng reo hò của người dân.

Đoàn xe khí tài di chuyển qua các tuyến đường Lê Đức Thọ - Hồ Tùng Mậu - Phạm Văn Đồng - Võ Chí Công - Âu Cơ - Nghi Tàm tập kết tại khu vực quy định. Trong ảnh là xe tên lửa đạn đạo Scud- B.

Khối xe tên lửa Trường Sơn do Viettel sản xuất.

Đoàn xe chở quân và pháo binh.

Minh Tuệ - Minh Đức
