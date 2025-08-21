Dàn xe tăng tiến về Quảng trường Ba Đình, chuẩn bị tổng hợp luyện diễu binh

Tối 21/8, buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành đầu tiên kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình. Trước giờ diễn ra buổi tổng hợp luyện, từng dàn xe pháo, xe tăng, tên lửa... tiến về các cung đường gần Quảng trường Ba Đình.