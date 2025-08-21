Tên lửa, UAV 'Made in Vietnam' phô diễn sức mạnh tại Quảng trường Ba Đình

Tối 21/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị Quân đội, Công an, cùng hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại bước vào buổi tổng hợp luyện, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80). Tham dự tổng hợp luyện có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm (2023-2025); Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Theo kế hoạch, tại buổi tổng hợp luyện, sau khi thực hiện phần nghi lễ, lần lượt các khối Quốc huy, khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; khối mô hình biểu tượng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xe chỉ huy, xe tổ Quân kỳ Quyết thắng; khối danh dự các quân chủng; khối nữ quân nhạc, các khối đi bộ, xe, pháo thuộc các quân binh chủng thuộc các lực lượng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Công an Nhân dân Việt Nam... lần lượt tiến qua lễ đài trước cửa Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Điểm nhấn nổi bật trong buổi tổng hợp luyện là sự xuất hiện của hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại, từ các loại xe tăng, xe thiết giáp, tên lửa, pháo binh, radar... đến các loại khí tài đặc chủng như tác chiến điện tử, công binh, thông tin liên lạc, hóa học...
Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 tiến qua lễ đài.
Xe thiết giáp chống khủng bố XTC-02.
Khối xe pháo quân sự của Binh chủng Pháo Binh tiến vào lễ đài.
Xe tăng xuất hiện tại buổi tổng hợp luyện tối 21/8.
Tổ hợp tên lửa đạn đạo Scud-B với tên lửa đối đất R-17E.
Các khối xe, pháo, vũ khí quân sự tiếp tục xuất hiện trong buổi tổng hợp luyện tối 21/8 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.
Khối xe của Binh chủng Phòng hoá.
Ngoài ra còn có nhiều loại khí tài đặc chủng của lực lượng Công an nhân dân, như: Xe tác chiến chống khủng bố của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm, xe trung tâm chỉ huy tác chiến cơ động, xe đặc chủng bọc thép chống đạn, xe đặc chủng tác chiến dưới nước của lực lượng Cảnh sát cơ động, xe đặc chủng hỗ trợ tác chiến đa năng, xe đặc chủng chống bạo loạn...
Các loại trang bị này từng bước được hiện đại hóa, bảo đảm hình thức, chủng loại, tính năng kỹ thuật, chiến thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Khối phương tiện đặc chủng chiến đấu chống khủng bố của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm.
Khối xe đặc chủng bọc thép chống đạn của Công an Nhân dân Việt Nam tiến vào lễ đài. Đây là loại xe đặc chủng trang bị cho cảnh sát đặc nhiệm có tính cơ động, chiến đấu cao, có khả năng vượt chướng ngại vật và di chuyển khu vực ngập nước sâu.
Khối xe tác chiến dưới nước của lực lượng Cảnh sát cơ động.
Mỗi loại phương tiện đều được trang bị công nghệ mới, hỗ trợ tối đa cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, cứu hộ cứu nạn và đảm bảo an toàn cho người dân trong các tình huống khẩn cấp.
Khối xe phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với nhiều phương tiện như xe chỉ huy nhỏ gọn, cơ động cao, trang bị hệ thống liên lạc và chỉ huy điều hành tại hiện trường; xe chữa cháy tiêu chuẩn được bố trí téc nước, téc bọt, máy bơm công suất lớn có khả năng phun nước linh hoạt; xe thang hiện đại có khả năng vươn cao đến 32m, xoay 360°, hỗ trợ chữa cháy cứu người tại các tòa nhà cao tầng.
