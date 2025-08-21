Tên lửa, UAV 'Made in Vietnam' phô diễn sức mạnh tại Quảng trường Ba Đình

Tối 21/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị Quân đội, Công an, cùng hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại bước vào buổi tổng hợp luyện, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80). Tham dự tổng hợp luyện có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm (2023-2025); Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.