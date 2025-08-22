Khoảnh khắc xúc động: Trùng trùng đoàn quân đi trong vòng tay Nhân dân

Khi đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh bước qua, không ít người dân đã chìa tay ra bắt, những cái nắm tay siết chặt trong niềm vui và xúc động. Các chiến sĩ vừa bước đi đều đặn, vừa nở nụ cười hiền, gửi lại những cái gật đầu, vẫy chào thân thiện.