Khoảnh khắc xúc động: Trùng trùng đoàn quân đi trong vòng tay Nhân dân

Tối 21/8, Hà Nội rực rỡ trong ánh đèn và sắc cờ hoa khi buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình.
Hơn 16.300 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng đã hội tụ, tạo nên một không gian trang nghiêm, hùng tráng và đầy xúc cảm.
Sau khi kết thúc tổng hợp luyện ở Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh đồng loạt tiến qua các tuyến phố trung tâm như Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Trần Phú…
Mỗi bước chân vững vàng, dứt khoát của đoàn quân như mang theo khí thế của những ngày mùa Thu lịch sử, gợi lại hình ảnh hào hùng của dân tộc trong hành trình đấu tranh giành độc lập.
Điều đặc biệt, trên suốt dọc hành trình, hai bên đường đã ken đặc người dân đứng chờ. Người dân mang theo cờ đỏ sao vàng liên tục vẫy tay chào đón đoàn quân đi qua.
Nhiều cụ già xúc động đưa tay chào, miệng không ngừng gọi to: “Các chiến sĩ của chúng ta!”.
Đoàn quân đi trong tiếng reo hò ấy, trong sự yêu thương và chào đón của toàn thể Nhân dân.
Không khí ở ngã năm Hàng Cháo – Hùng Vương – Nguyễn Thái Học náo nhiệt như một ngày hội. Cờ đỏ rợp trời, từng khối diễu binh lần lượt đi qua trong sự chào đón nồng nhiệt của Nhân dân.
Những nụ cười, ánh mắt, cái vẫy tay đáp lại của các chiến sĩ đã xóa nhòa khoảng cách giữa quân và dân, để lại những hình ảnh đẹp, giản dị nhưng vô cùng ấn tượng.
Đặc biệt, khi khối nữ chiến sĩ xuất hiện, tiếng vỗ tay lại vang lên rộn ràng hơn.
Hình ảnh những bước đi dứt khoát, mạnh mẽ nhưng cũng duyên dáng của các nữ chiến sĩ trở thành điểm nhấn đầy tự hào, thắp sáng thêm bầu không khí trang nghiêm mà ấm áp trên đường phố Hà Nội.
Càng về cuối buổi tối, dòng người đứng đón đoàn diễu binh càng đông. Trên đường Nguyễn Thái Học hay khu vực giao cắt Kim Mã, biển người chen chúc hò reo.
Khi đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh bước qua, không ít người dân đã chìa tay ra bắt, những cái nắm tay siết chặt trong niềm vui và xúc động. Các chiến sĩ vừa bước đi đều đặn, vừa nở nụ cười hiền, gửi lại những cái gật đầu, vẫy chào thân thiện.
Nhiều người tranh thủ ghi lại bằng điện thoại, máy ảnh để lưu giữ khoảnh khắc hiếm có. Với họ, được tận mắt chứng kiến đoàn quân hùng dũng đi qua ngay tại trung tâm Thủ đô là một trải nghiệm không thể nào quên.
