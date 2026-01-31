Người đàn ông ở TP.HCM trúng 15 giải đặc biệt trị giá hơn 36 tỷ đồng

Chiều 31/1, đại diện Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) – Bộ Tài chính cho biết, đơn vị này đã trao giải đặc biệt xổ số tự chọn Max 3D Pro kỳ quay 678 cho anh T.B – chủ thuê bao MobiFone đến từ TP.HCM.
Anh B. là người may mắn khi trúng tới 15 giải đặc biệt, 15 giải phụ đặc biệt, 30 giải tư và 60 giải năm với tổng trị giá hơn 36 tỷ đồng. Anh B. mua vé qua kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (Vietlott SMS) và đăng ký nơi tham gia dự thưởng là TP.HCM.
Anh B. cho biết, anh đang sinh sống và kinh doanh tự do tại TP.HCM. Anh thường xuyên mua các sản phẩm xổ số như Mega 6/45, Power 6/55 hay Lotto 5/35. Bên cạnh đó, anh cũng thích chơi các loại xổ số theo dãy số như Max 3D/3D+ hay Max 3D Pro.
Anh chia sẻ, do các sản phẩm xổ số Max 3D/3D+ và Max 3D Pro mở thưởng 6 ngày/tuần nên khi mua Mega 6/45 hay Power 6/55 thì anh sẽ mua thêm Max 3D/3D+/3D Pro.
“Khi giải Jackpot 1 của xổ số tự chọn Power 6/55 lên hơn 250 tỷ đồng, tôi đã mua nhiều hơn ngày thường. Tôi mua Max 3D Pro cũng nhiều hơn. Dãy số mang đến giải đặc biệt cho tôi là dãy số mà kỳ trước tôi đã mua nhưng không trúng. Khi tôi mua lại thì may mắn trúng thưởng”, anh B. nói.
Theo anh B, khi nhận được tin nhắn trúng thưởng, do số tiền trúng thưởng quá dài nên anh B. sợ tin nhắn bị lỗi. Tuy nhiên, khi vào website của Vietlott kiểm tra thì anh mới tin chắc rằng mình là người trúng giải đặc biệt. Anh đã lên kế hoạch để sử dụng hợp lý số tiền trúng thưởng.
Tại buổi lễ trao thưởng, anh B. đã trao tặng 500 triệu đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội thông qua quỹ Tâm Tài Việt.
Theo quy định, anh B. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là TP.HCM, với tổng giá trị hơn 3,6 tỷ đồng và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.
Bình luận