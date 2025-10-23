Tấm vé trúng độc đắc gần 134 tỷ đồng phát hành ở Khánh Hòa

Ngày 23/10, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, đại diện Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) – Bộ Tài chính cho biết, tấm vé trúng độc đắc trong kỳ quay 1.422 của sản phẩm Mega 6/45 trị giá gần 134 tỷ đồng được phát hành ở tỉnh Khánh Hòa.
Bộ số may mắn trúng giải độc đắc là: 05-11-12-24-28-44. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, chủ nhân tấm vé sẽ thực lĩnh hơn 120 tỷ đồng.
Trước đó, vào ngày 21/10, Vietlott đã tiến hành trao giải Jackpot 1 kỳ quay 1.249 của sản phẩm Power 6/55 trị giá hơn 179 tỷ đồng cho ông N.V.H ngụ tại Đà Nẵng. Anh H. mua bộ số 17-23-34-39-46-52 và may mắn trúng giải độc đắc.
Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định thì anh H. sẽ thực lĩnh khoảng hơn 161 tỷ đồng.
Anh H. cho biết, anh mua vé số tại một điểm bán hàng tại phường An Hải, Đà Nẵng. Anh là giáo viên và thường xuyên mua vé số cũng như trúng các giải nhỏ. Anh sẽ sử dụng tiền trúng thưởng để chi tiêu hợp lý.
