Người dân miền Trung tất bật chằng chống nhà cửa, gặt lúa non 'chạy' bão Kajiki

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 10h ngày 24/8, vị trí tâm bão số 5 (tên quốc tế Kajiki) trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 580km, cách Hà Tĩnh khoảng 560km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 15, di chuyển nhanh theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h. Dự báo đến 22h ngày 24/8, bão số 5 Kajiki trên vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ, cách Nghệ An khoảng 300km, cách Hà Tĩnh khoảng 270km về phía Đông Đông Nam.
