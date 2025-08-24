  • Zalo

Người dân miền Trung tất bật chằng chống nhà cửa, gặt lúa non 'chạy' bão Kajiki

Người dân các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tất bật chằng chống nhà cửa, gặt lúa non "chạy" bão, gấp rút đưa tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 10h ngày 24/8, vị trí tâm bão số 5 (tên quốc tế Kajiki) trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 580km, cách Hà Tĩnh khoảng 560km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 15, di chuyển nhanh theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h. Dự báo đến 22h ngày 24/8, bão số 5 Kajiki trên vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ, cách Nghệ An khoảng 300km, cách Hà Tĩnh khoảng 270km về phía Đông Đông Nam.

Theo ghi nhận của nhóm PV Báo Điện tử VTC News, trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền, người dân các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tất bật triển khai công tác phòng chống bão. Trong ảnh là bộ đội biên phòng đóng quân ở xã đảo Tân Hiệp (TP Đà Nẵng) phối hợp di chuyển cầu phao lên bờ, tránh bị sóng lớn đánh trôi.

Lực lượng biên phòng trên đảo Cù Lao Chàm hướng dẫn tàu thuyền khẩn trương vào khu tránh trú an toàn.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà (TP Đà Nẵng) tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu cá vào vị trí an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Non Nước giúp người dân chằng chống nhà cửa trong sáng 24/8.

Tại Hà Tĩnh, hiện trời âm u, chưa có gió. Tranh thủ thời tiết chưa quá xấu, người dân chủ động chằng chống nhà cửa. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã được huy động xuống các vùng xung yếu để hỗ trợ người dân chống bão.

Tại Quảng Trị, trên tuyến biên giới ven biển, lực lượng biên phòng cũng đang gấp rút hỗ trợ ngư dân đưa tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn, đồng thời giúp người dân địa phương gia cố nhà cửa, tài sản.

Tàu thuyền được kéo lên bờ để đảm bảo an toàn trước nguy cơ bị sóng lớn công phá.

Tại TP Huế, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố được huy động về các vùng "rốn lũ" giúp người dân thu hoạch lúa non tránh bão.

Nông dân ở Huế đang "chạy đua" với thời gian để thu hoạch nông sản, tránh trường hợp bị mất trắng do ngập lụt khi bão đổ bộ.

