Vụ vỡ hồ chứa nước, 1 người chết: Chủ tịch Lâm Đồng chỉ đạo khẩn

(VTC News) -

Trưa 2/11, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đến kiểm tra, chỉ đạo khẩn vụ vỡ hồ chứa nước tại xã Tuy Phong làm một người chết.

Lực lượng chức năng xã Tuy Phong phụ giúp bà con dọn dẹp nhà cửa sau vụ vỡ hồ chứa nước.

Tại đây, ông Mười yêu cầu các sở, ngành, địa phương hỗ trợ người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả: tập trung hỗ trợ ăn, nơi ở cho bà con, sớm hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Trước mắt, cần tập trung tối đa lực lượng hỗ trợ người dân, có thể huy động ngay lực lượng từ các xã lân cận để hỗ trợ.

Vườn tược người dân bị thiệt hại rất lớn.

Ngoài ra, ông Mười yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phải kiểm tra việc cấp phép hoạt động của đơn vị quản lý hồ bị vỡ. Đặc biệt, các đơn vị địa phương phải đánh giá, thống kê lại có bao nhiêu hồ còn tồn tại trong khu vực, để có phương án xử lý cụ thể, không để tiếp tục xảy ra tình trạng sạt lở.

Các đơn vị phối hợp với Công an tỉnh xác minh, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, tối 1/11 tại xã Tuy Phong đã xảy ra vụ vỡ hồ chứa nước của Công ty TNHH thương mại Trang Trại Việt Phong Phú đặt tại thôn 1, xã Tuy Phong (do ông Trần Quang Tính làm giám đốc, được UBND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ cấp giấy phép xây dựng ngày 6/6/2025) bị vỡ. Hồ nước này có diện tích 1.400 m².

Sự cố khiến ông Bùi Văn Khánh (SN 1973, trú tại thôn Tuy Tịnh 1) và cháu L.N.B.T (SN 2012, trú tại thôn 2, xã Tuy Phong) bị nước cuốn trôi.

Lực lượng chức năng đã cứu được ông Khánh, còn thi thể cháu T. được tìm thấy vào khoảng 5h30 sáng 2/11 cách nơi bị lũ cuốn tầm 200 m. Tài sản thiệt hại đang được cơ quan chức năng thống kê.