Người dân tháo chạy trước cảnh vỡ hồ chứa, nước cuồn cuộn ở Lâm Đồng

(VTC News) -

Vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng cuốn trôi nhiều hoa màu và tài sản của người dân.

Sáng 2/11, ông Phạm Thành Bắc, Chủ tịch UBND xã Tuy Phong (Lâm Đồng) cho biết, lực lượng chức năng xã đến hiện trường kiểm tra vụ vỡ hồ nước trên núi ở địa phương vào tối 1/11 khiến 1 người tử vong và nhiều tài sản, hoa màu của người dân bị nước cuốn trôi.

Nhiều tài sản, nhà cửa của người dân bị nước cuốn trôi. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Theo người dân sống tại đây, khoảng 20h ngày 1/11, tại khu vực rẫy phía chân núi, họ nghe tiếng nổ lớn, sau đó thấy nước từ trên cao đổ mạnh xuống các rẫy và nhà dân. Nhiều người bỏ chạy ra khu vực đường lộ cao hơn để thoát thân.

Anh Phan Thành An (39 tuổi, thôn 2, xã Tuy Phong) cho biết, khoảng 20h tối 1/11, anh rể của anh gọi điện bảo chạy mau vì nước đang đổ mạnh. Chỉ 5 phút sau, nước ập vào, cuốn trôi hai chuồng bò, một chuồng heo, một chuồng bồ câu, gần 500 cục rơm (20.000 đồng mỗi cục) cùng mảnh vườn ba sào.

Người dân xã Tuy Phong bàng hoàng trước cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trong đêm 1/11. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Sự cố khiến hai vợ chồng và con gái 13 tuổi ở trong nhà cách khu vực chân núi khoảng 4 km, gần cầu tràn, bị nước cuốn trôi.

Hai người lớn bám vào cành cây sau đó được người dân và lực lượng của xã giải cứu trong đêm. Riêng bé gái 13 tuổi bị nước cuốn trôi, tử vong. Đến rạng sáng 2/11, thi thể bé gái được tìm thấy cách nhà khoảng 600 m.

Nhiều cây cối, hoa màu của người dân bị nước cuốn phăng tơi tả. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng xã Tuy Phong đã có mặt tại hiện trường và hỗ trợ di dời bà con đến nơi an toàn.

Tại hiện trường, dòng nước mạnh đã cuốn phăng mọi thứ trên đường đi. Nhiều lớp bùn đất tràn xuống khu dân cư, vùi lấp nhiều nhà cửa.

Theo ông Phạm Thành Bắc, sự cố xảy ra tại hồ chứa trên núi của Công ty Trang trại Việt, do ông Trần Quang Tính làm chủ.

Chính quyền xã đang ghi nhận thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ việc.