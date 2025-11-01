Hơn 8.000 người dọn 'núi bùn' bủa vây TP Huế sau trận 'đại hồng thuỷ'

Huế ra quân tổng vệ sinh toàn thành phố sau trận mưa lũ lịch sử

Trận lụt lịch sử những ngày vừa qua ở TP Huế được ví như trận "đại hồng thuỷ" năm 1999, khiến 32/40 xã, phường của TP Huế "chìm trong biển nước". Hiện nay nước trên các sông giảm mạnh, tuy nhiên, toàn thành phố còn 24/40 xã, phường bị ngập, mức ngập trung bình 0,5-0,8m, có nơi sâu hơn.

Tại các vùng nước rút để lại lượng bùn đất khổng lồ bám trên đường kèm theo rác thải.

Trước tình hình đó, ngày 1/11, TP Huế triển khai tổng vệ sinh môi trường sau lũ lụt gắn với phong trào ngày "Chủ nhật xanh".

Theo Ban chỉ huy Phòng thủ Dân sự TP Huế, phong trào diễn ra từ ngày 1- 2/11 và tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn thành theo phương châm "nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó", bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Hơn 8.000 người và phương tiện tập hợp lực lượng về các khu vực được phân công để giúp người dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Theo báo cáo của Công an TP Huế, mỗi ngày đơn vị huy động hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng các đơn vị trực thuộc tham gia khắc phục hậu quả bão lũ. Ngày 1/11, toàn lực lượng tiếp tục ra quân tổng vệ sinh, phối hợp cùng Công an các đơn vị địa phương, đoàn viên thanh niên, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở… làm sạch các khu dân cư, hỗ trợ người dân dọn nhà, thu gom rác, vận chuyển bùn đất.

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế cũng huy động tối đa nhân lực, phương tiện, triển khai hàng trăm máy bơm, máy xịt để hỗ trợ các địa phương và trường học dọn dẹp, vệ sinh môi trường.

Đại úy Võ Đức Ngọc - Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế) cho biết, với tinh thần và quyết tâm cao nhất, sau khi cơ động lên địa bàn, đơn vị nhanh chóng triển khai lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, sản xuất trở lại.

Đại tá Phan Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế, cho biết, từ ngày 22-đến nay, đơn vị huy động 17.034 lượt người và 700 lượt phương tiện để giúp dân di dời, khắc phục hậu quả lũ.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế cho biết, lượng bùn đất, rác thải lớn gây nhiều khó khăn. Nhưng với phương châm "nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó" lực lượng vũ trang quyết tâm giúp các địa phương sớm trở lại bình thường.

Để hỗ trợ người dân TP Huế, Quân khu 4 chỉ đạo Sư đoàn 968 điều động 500 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại địa bàn để hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ. Ngay sau khi có mặt, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng bắt tay giúp địa phương dọn dẹp bùn đất, vệ sinh môi trường.

Mưa lớn, nước trên các sông ở Huế có thể lên lại

Thống kê sơ bộ cho thấy hơn 11.573 ngôi nhà vẫn bị ngập từ 0,3- 0,7m, tập trung tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng như Quảng Điền, Hóa Nỗ, Phú Hồ… Đáng chú ý, hiện nay tại TP Huế tiếp tục có một đợt mưa lớn dự báo kéo dài đến hết ngày 4/11, nước trên các sông có thể trên báo động 2 đến báo động 3, nguy cơ lũ chồng lũ.

Nhiều tuyến tỉnh lộ và khu dân cư vẫn còn ngập, giao thông bị chia cắt. Đường Hồ Chí Minh đoạn gần ranh giới TP Đà Nẵng hiện vẫn tắc do sạt lở đất.

Nhiều trường học trên địa bàn chưa thể tổ chức dạy và học trở lại, dù trước đó Sở Giáo dục và Đào tạo đã có thông báo về việc mở cửa trường. Giáo viên, học sinh và phụ huynh vẫn đang tập trung dọn bùn đất, vệ sinh lớp học, giặt lại chăn màn cho học sinh bán trú, chuẩn bị điều kiện an toàn trước khi đón học sinh trở lại.

Tính đến chiều 31/12, toàn TP Huế có 12 người chết, 1 người mất tích và 1 người bị thương trong đợt mưa lũ lịch sử.