Vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng khiến 1 người chết: Thông tin mới nhất

(VTC News) -

Công an xã Tuy Phong vừa có báo cáo gửi Công an tỉnh Lâm Đồng liên quan đến vụ vỡ hồ chứa nước vào tối 1/11.

Nước cuốn trôi nhiều cây cối, tài sản của người dân xã Tuy Phong sau vụ vỡ hồ nước. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Theo Công an xã Tuy Phong, khoảng 14h ngày 1/11, trên địa bàn xã có mưa lớn. Đến khoảng 18h cùng ngày, hồ chứa nước của Công ty TNHH thương mại Trang Trại Việt Phong Phú đặt tại thôn 1, xã Tuy Phong (do ông Trần Quang Tính làm giám đốc, được UBND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ cấp giấy phép xây dựng ngày 6/6/2025) bị vỡ. Hồ nước này có diện tích 1.400 m².

Lúc này, nước trong hồ chảy xuống khu vực thôn 2, xã Tuy Phong kết hợp với lượng nước từ kênh liên hồ Suối Măng - Cây Cà và Suối Tân Lai làm cho nước dâng cao và chảy xiết.

Sự cố khiến ông Bùi Văn Khánh (SN 1973, trú tại thôn Tuy Tịnh 1) và cháu L.N.B.T (SN 2012, trú tại thôn 2, xã Tuy Phong) bị nước cuốn trôi.

Lực lượng chức năng đã cứu được ông Khánh, còn thi thể cháu T. được tìm thấy vào khoảng 5h30 sáng 2/11 cách nơi bị lũ cuốn tầm 200 m. Tài sản thiệt hại đang được cơ quan chức năng thống kê.

Công an xã Tuy Phong phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cháu T., xác minh, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của Công ty TNHH thương mại Trang Trại Việt Phong Phú.