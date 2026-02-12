Người dân đổ về sắm Tết, phố cổ Hà Nội kẹt cứng dịp cuối năm

Khu vực phố cổ, đặc biệt là phố Hàng Giầy (phường Hoàn Kiếm), những ngày này luôn trong cảnh đông đúc, giao thông di chuyển chậm chạp.
Tuyến phố chỉ dài chưa đầy 300m nhưng thường xuyên xảy ra ùn ứ. Người mua, người giao hàng, xe chở hàng ra vào liên tục khiến dòng phương tiện gần như không có khoảng trống.
Các gian hàng bày kín từ trong nhà ra ngoài cửa.
Ông Lê Minh Tuấn (trú tại phường Đống Đa, Hà Nội), cho biết chiều cùng ngày ông mất gần 15 phút mới đi qua đoạn phố chưa đầy 300m. “Tôi chỉ đi ngang qua khu vực này nhưng phải chờ rất lâu mới nhích được từng đoạn”, ông Tuấn nói
Phần lớn người dân đổ về đây để chọn bánh kẹo, hạt khô và các giỏ quà phục vụ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Nhiều người phải bê vác những thùng hàng lớn, len lỏi giữa dòng xe đang nhích từng chút.
Nhiều shipper giao hàng làm việc liên tục, buộc dây, sắp xếp kiện hàng ngay trên yên xe rồi tìm cách thoát khỏi đoạn phố đông nghịt.
Không chỉ phục vụ khách mua trực tiếp, các tiểu thương còn tất bật xử lý đơn đặt hàng qua mạng. Theo ghi nhận, giá bánh kẹo tại đây không có biến động đáng kể so với thời điểm trước Tết.
Chị Trần Hạnh, chủ một quầy bán hạt và bánh kẹo, cho biết những ngày gần đây khách tăng mạnh. “Nhiều người chuộng các loại hạt như hướng dương, điều, dẻ cười… nên chúng tôi phải nhập liên tục. Khách có nhu cầu mua lẻ từng loại, cửa hàng cũng hỗ trợ tách túi theo yêu cầu. Giá nhìn chung không thay đổi so với năm trước”, chị Hạnh chia sẻ.
Dòng người “tay xách nách mang” rời khu phố cổ trong chiều 25 Tết, mỗi người đều mang theo các túi, thùng đồ ăn thức uống phục vụ ngày Tết.
Các tuyến đường hướng về trung tâm Hà Nội luôn trong tình trạng đông phương tiện từ sáng đến tối.
Phố Lãn Ông cũng xảy ra ùn tắc cục bộ chiều 12/2.
Ở khu vực ngã 5 Cửa Nam, phương tiện phải chờ qua nhiều chu kỳ đèn tín hiệu mới có thể tiếp tục di chuyển
