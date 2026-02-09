Người Hà Nội đổ ra đường sắm Tết, giao thông kẹt cứng từ sáng sớm

Sáng 9/2 (22 tháng Chạp), trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội, không khí mua sắm phục vụ Tết ông Công, ông Táo và chuẩn bị Tết Nguyên đán diễn ra nhộn nhịp từ sớm. Lượng người và phương tiện tăng cao khiến giao thông khu vực nội đô nhanh chóng rơi vào tình trạng ùn tắc, đặc biệt trong khung giờ cao điểm buổi sáng.
Từ khoảng 6h30, dòng người bắt đầu đổ ra đường để mua sắm lễ cúng, thực phẩm và đồ dùng Tết. Đến khoảng 7h, nhiều trục đường lớn ghi nhận mật độ phương tiện dày đặc, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.
Các tuyến đường như Cầu Giấy, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Vành đai 3 cùng một số nút giao quan trọng như Ngã Tư Sở rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài.
Tại đường Nguyễn Trãi hướng đi Tây Sơn, dòng xe di chuyển chậm, từng đoạn bị dồn ứ, khiến nhiều người đi làm buổi sáng mất thêm thời gian so với ngày thường.
Ô tô, xe máy "đứng hình" trên đường Trần Duy Hưng lúc 8h30. Ngoài phương tiện của người dân sinh sống và làm việc tại Hà Nội, còn có nhiều ô tô, xe máy mang biển số các tỉnh lân cận cùng đổ về Thủ đô trong thời điểm cận Tết, khiến áp lực giao thông tăng cao.
Trên đường Xuân Thuỷ, lưu lượng phương tiện cũng tăng rõ rệt so với ngày thường.
Tại các điểm rẽ và khu vực giao cắt, xe máy di chuyển lộn xộn, nhiều người tranh thủ luồn lách để vượt qua các đoạn ùn tắc.
Những ngày này, nhu cầu mua sắm phục vụ lễ cúng ông Công, ông Táo và Tết Nguyên đán tăng cao, khiến tình trạng ùn tắc giao thông tại nhiều khu vực trở nên căng thẳng và nhức nhối hơn.
“Tôi đi chợ từ sớm nhưng vẫn mất gần gấp đôi thời gian so với ngày thường. Xe đông, lại thêm nhiều người đi mua đồ Tết nên đường rất khó đi”, chị Hoàng Ngân, trú tại phường Hà Đông, nói.
Không chỉ chịu áp lực từ lượng phương tiện tăng cao, người tham gia giao thông còn gặp nhiều khó khăn do thời tiết bất lợi. Nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 12℃ , kèm mưa phùn và gió lạnh, khiến tầm nhìn giảm, mặt đường trơn trượt, buộc các tài xế phải di chuyển chậm hơn.
“Trời mưa rét, ai cũng mặc áo mưa, đi chậm để giữ an toàn. Nhưng xe đông quá nên chỉ cần một đoạn chậm lại là phía sau ùn lên ngay”, chị Phạm Hương, nhân viên văn phòng ở Cầu Giấy, chia sẻ.
Trong những ngày cận Tết, giao thông tăng đột biến, CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân khi có nhu cầu di chuyển bằng phương tiện xe khách về quê nên đặt vé tại các bến xe, hoặc trang thông tin của các bến xe theo quy định. Khi đến và đi phải vào bến mua vé, tuân thủ việc sắp xếp của ban điều hành bến xe, nhà xe.
Người dân cần chấp hành tốt các quy định khi tham gia giao thông, đặc biệt "đã uống rượu bia, không lái xe"; đi đúng làn đường, phần đường, chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, chấp hành hiệu lệnh của người chỉ huy giao thông.
