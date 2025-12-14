Ngược dòng ngoạn mục ở SEA Games, đội Việt Nam được thưởng 300 triệu đồng

(VTC News) -

Chiều 14/12, đội tuyển futsal nữ Việt Nam tạo nên màn ngược dòng đầy cảm xúc khi vượt qua Myanmar với tỷ số 4-2, từ đó ghi tên mình vào vòng bán kết SEA Games 33. Sau trận đấu, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định thưởng nóng 300 triệu đồng cho đội nhà.

Trong trận đấu mang tính quyết định tại vòng bảng SEA Games 33, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đối đầu với Myanmar. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Myanmar triển khai lối chơi phòng ngự chặt chẽ, qua đó hạn chế đáng kể các pha tấn công của Việt Nam trong những phút đầu.

Dù chủ động áp sát và gây sức ép lên phần sân đối phương, đội tuyển futsal nữ Việt Nam không tạo được nhiều cơ hội rõ ràng. Trong thế trận đó, Myanmar bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 10 khi Ei Ei Kyaw dứt điểm chính xác, đưa đội bóng này vươn lên dẫn trước.

Sau bàn thua, các học trò của HLV Nguyễn Đình Hoàng đẩy cao đội hình nhằm ghi bàn gỡ lại tỉ số. Tuy nhiên, thủ môn Sandi Aung phía Myanmar thi đấu xuất sắc khi liên tiếp cản phá nhiều tình huống nguy hiểm.

Bước ngoặt đến ở phút 17, khi Myanmar mắc lỗi tổng hợp thứ sáu. Trên chấm đá phạt 6m thứ hai, Thanh Ngân thực hiện thành công, gỡ hòa 1-1 cho Việt Nam. Chỉ một phút sau, Phương Anh tiếp tục tận dụng quả đá phạt 10m do lỗi tổng hợp thứ bảy của đối thủ, giúp đội tuyển futsal nữ Việt Nam khép lại hiệp một với lợi thế dẫn 2-1.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam bước vào vòng bán kết. (Nguồn: VFF)

Sang hiệp hai, đội tuyển futsal nữ Việt Nam vẫn là đội kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, kịch bản hiệp một lặp lại khi Myanmar tận dụng tốt một pha phối hợp tấn công để May Zin Oo ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 27. Bàn thua khiến nhịp độ tấn công của Việt Nam có phần chậm lại trong ít phút sau đó.

Phải đến phút 34, A Dắt Rin Tô ghi dấu ấn với pha dứt điểm bồi thành công sau tình huống thủ môn đối phương cản phá không dứt khoát, giúp Việt Nam vượt lên dẫn 3-2. Đến phút 37, Bùi Thị Trang tận dụng pha bóng bật ra sau tình huống đá phạt để ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam.

Với hai trận toàn thắng tại vòng bảng, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đứng đầu bảng B và chính thức giành quyền vào bán kết SEA Games 33.