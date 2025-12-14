Trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam vs Indonesia, bán kết SEA Games 33 hôm nay 14/12

Trong những năm gần đây, bóng đá nữ Indonesia có sự tiến bộ. Tuy nhiên, ở lần gặp nhau gần nhất diễn ra tại giải ASEAN Cup nữ 2025, đội tuyển nữ Việt Nam thắng đối thủ xứ vạn đảo tới 7 bàn không gỡ. Trừ Nguyễn Thị Tuyết Dung giải nghệ, toàn bộ các cầu thủ ghi bàn còn lại tiếp tục tham dự SEA Games 33.

Tính riêng tại đấu trường SEA Games, đội tuyển nữ Việt Nam và Indonesia mới gặp nhau 4 lần. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam ghi tới 26 bàn thắng vào lưới đối thủ, mỗi trận đều có ít nhất 6 bàn thắng. Indonesia chưa từng ghi bàn vào lưới đội tuyển nữ Việt Nam.

Nhận định Nữ Việt Nam vs Indonesia (16h ngày 14/12)

Đội tuyển Việt Nam giành quyền vào bán kết SEA Games 33 với tư cách đội nhất bảng B. Các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung chứng minh thất bại 0-1 trước Philippines chỉ là sơ suất nhỏ. Chạm trán Myanmar - đội á quân ASEAN Cup, Bích Thuỳ và đồng đội thể hiện đúng đẳng cấp của đội đương kim vô địch.

Việc vượt khó thành công ở vòng bảng giúp đội tuyển nữ Việt Nam thảnh thơi hơn ở bán kết. So với chủ nhà Thái Lan, rõ ràng Indonesia là thử thách có độ khó thấp hơn đối với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Dù vậy, đối thủ này vẫn có những yếu tố khiến các cầu thủ Việt Nam phải cảnh giác.

Đội tuyển nữ Việt Nam đấu với Indonesia ở bán kết sau khi vượt qua vòng bảng đầy thuyết phục. X

Đó chính là những ngôi sao nhập tịch thi đấu tại Mỹ và châu Âu của đội tuyển Indonesia. Họ đảm nhiệm vị trí thủ môn, trung vệ và các tiền đạo.

Trận đấu với Philippines cho thấy đội tuyển Việt Nam không e ngại các ngôi sao châu Âu. Các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn có thể kiểm soát trận đấu và phối hợp tấn công nhịp nhàng. Tuy nhiên, những cầu thủ có thể hình và tốc độ của đối thủ chỉ cần chờ một sơ suất của đội tuyển Việt Nam để "trừng phạt".

Thất bại ở vòng bảng mang đến cho đội tuyển Việt Nam bài học về tận dụng cơ hội và hạn chế sai lầm. Indonesia không mạnh nhưng đội tuyển Việt Nam cần đảm bảo 2 yếu tố trên để không cho đối thủ gây bất ngờ.

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Indonesia diễn ra lúc 16h hôm nay 14/12 tại Chonburi, Thái Lan.