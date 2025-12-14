  • Zalo

Cập nhật SEA Games 33 hôm nay 14/12: Kết quả huy chương Việt Nam mới nhất

Cập nhật trực tiếp SEA Games 33 hôm nay 14/12: Đầy đủ kết quả thi đấu của đội tuyển Việt Nam, danh sách VĐV giành huy chương vàng, bảng xếp hạng SEA Games mới nhất.

    Đoàn Việt Nam xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương (30 huy chương vàng).

    Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đấu Indonesia (bán kết) lúc 16h.

  • Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 mới nhất

    XHĐoàn TTHCVHCBHCĐTổng
    1Thái Lan956039194
    2Indonesia314336110
    3Việt Nam302954113
    4Singapore19192563
    5Malaysia16354879
    6Philippines15235290
    7Myanmar2121630
    8Lào231318
    9Brunei0145
    10Timor Leste0022

  • Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay (các môn khác)

    Chương trình thi đấu SEA Games 33 hôm nay 14/12 có gần 50 môn thể thao, trong đó hơn 20 môn trao huy chương. Niềm hy vọng của đoàn thể thao Việt Nam đặt ở các môn võ, bắn cung, bắn súng, điền kinh. Trận bán kết bóng đá nữ, bóng chuyền nữ cũng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

  • Lịch thi đấu bắn súng

    9h30: Vòng loại Nữ 10m súng ngắn - Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thuỳ Trang, Triệu Thị Hoa Hồng

    11h30: Vòng loại Nam 10m súng ngắn - Phạm Quang Huy, Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành

    11h45: Chung kết Nữ 10m súng ngắn

    13h45: Chung kết Nam 10m súng ngắn

  • Lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games 33

    Bóng đá nữ

    16h: Việt Nam vs Indonesia (Bán kết)

    20h: Thái Lan vs Philippines

    Futsal nữ

    13h30: Myanmar vs Việt Nam

  • Lịch thi đấu cử tạ

    Cử tạ

    13h: Chung kết Nam 65 kg - Trần Minh Trí

    15h: Chung kết Nữ 58 kg - Quàng Thị Tâm

    17h: Chung kết Nam 71 kg - Nguyễn Đức Toàn

  • Lịch thi đấu các môn võ

    Boxing

    14h: Bán kết Nữ 54 kg - Võ Thị Kim Ánh vs Thái Lan

    Judo

    13h: Đồng đội hỗn hợp (Vòng loại và chung kết)

    Karate

    10h30: Kumite đồng đội nam - Chu Văn Đức, Khuất Hải Nam, Võ Văn Hiền, Nguyễn Thanh Trường, Lê Minh Thuận, Đăng Hồng Sơn, Nguyễn Chí Thanh

    12h: Kumite đồng đội nữ - Nguyễn Thị Diệu Ly, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Thu

    15h: Chung kết

    Kickboxing

    10h: Tứ kết

    - K1 Nam 60 kg: Hoàng Gia Đại vs Lào

    - K1 Nữ 52 kg: Triệu Thị Phương Thuỳ vs Thái Lan

    - Kick Kight Nam 57 kg: Dương Danh Hoạt vs Myanmar

    Muay

    13h: Waikru - Nguyễn Sĩ Thắng

    14h: Vòng loại

    - Nam 51 kg: Huỳnh Hải Đăng vs Thái Lan, Bùi Hải Linh vs Thái Lan

    - Nam 57 kg: Nguyễn Hoàng Minh vs Lào

    - Nam 64,5 kg: Phạm Ngọc Mẫn vs Philippines

    Pencak silat

    13h: Vòng loại

    - Nam 55-60 kg: Vũ Văn Kiên vs Myanmar

    - Nam 60-65 kg: Nguyễn Minh Triết vs Singapore

    Wushu

    9h: Chung kết

    - Nam côn thuật - Vũ Văn Tuấn

    - Nữ Thái cực kiếm - Nguyễn Lệ Chi

    9h: Vòng loại

    - Nữ kiếm thuật: Nguyễn Thị Hiền, Dương Thuý Vi

    - Nữ nam côn: Phan Thị Tú Bình, Đặng Trần Phương Nhi

    - Nam nam đao: Nông Văn Hữu, Đỗ Đức Tài

    15h: Bán kết Nữ 60 kg: Nguyễn Thị Thu Thuỷ

    15h: Bán kết Nam 70 kg: Trương Văn Chưởng

  • Lịch thi đấu đua thuyền

    9h: Vòng loại

    - Thuyền đơn nam: Nguyễn Văn Hiếu

    - Thuyền đôi nữ: Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Bích Ngọc

    - Thuyền 4 nam hạng nhẹ: Triệu Hoàng Long, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Hữu Thành

    - Thuyền 4 nữ 1 mãi chèo: Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông

    14h: Bán kết và chung kết

  • Lịch thi đấu điền kinh

    17h: Chung kết Nam đi bộ 20 km - Nguyễn Thành Ngưng

    17h15: Chung kết Nữ đi bộ 20 km - Nguyễn Thị Thanh Phúc, Thái Thị Kim Ngân

    17h30: Chung kết nam marathon - Hoàng Nguyên Thanh

    17h45: Chung kết nữ marathon - Bùi THị Thu Hà, Hoàng Thị Ngọc Hoa

  • Lịch thi đấu môn bơi

    9h: Vòng loại các nội dung

    - Nữ 50m tự do: Nguyễn Thuý Hiền, Phạm Thị Vân

    - Nam 50m bơi bướm: Lương Nino

    18h: Chung kết các nội dung.

Minh Anh
