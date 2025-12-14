Cập nhật SEA Games 33 hôm nay 14/12: Kết quả huy chương Việt Nam mới nhất

Cập nhật
Đoàn Việt Nam xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương (30 huy chương vàng).
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đấu Indonesia (bán kết) lúc 16h.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 mới nhất
XH Đoàn TT HCV HCB HCĐ Tổng 1 Thái Lan 95 60 39 194 2 Indonesia 31 43 36 110 3 Việt Nam 30 29 54 113 4 Singapore 19 19 25 63 5 Malaysia 16 35 48 79 6 Philippines 15 23 52 90 7 Myanmar 2 12 16 30 8 Lào 2 3 13 18 9 Brunei 0 1 4 5 10 Timor Leste 0 0 2 2
Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay (các môn khác)
Chương trình thi đấu SEA Games 33 hôm nay 14/12 có gần 50 môn thể thao, trong đó hơn 20 môn trao huy chương. Niềm hy vọng của đoàn thể thao Việt Nam đặt ở các môn võ, bắn cung, bắn súng, điền kinh. Trận bán kết bóng đá nữ, bóng chuyền nữ cũng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.
Lịch thi đấu bắn súng
9h30: Vòng loại Nữ 10m súng ngắn - Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thuỳ Trang, Triệu Thị Hoa Hồng
11h30: Vòng loại Nam 10m súng ngắn - Phạm Quang Huy, Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành
11h45: Chung kết Nữ 10m súng ngắn
13h45: Chung kết Nam 10m súng ngắn
Lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games 33
Bóng đá nữ
16h: Việt Nam vs Indonesia (Bán kết)
20h: Thái Lan vs Philippines
Futsal nữ
13h30: Myanmar vs Việt Nam
Lịch thi đấu cử tạ
Cử tạ
13h: Chung kết Nam 65 kg - Trần Minh Trí
15h: Chung kết Nữ 58 kg - Quàng Thị Tâm
17h: Chung kết Nam 71 kg - Nguyễn Đức Toàn
Lịch thi đấu các môn võ
Boxing
14h: Bán kết Nữ 54 kg - Võ Thị Kim Ánh vs Thái Lan
Judo
13h: Đồng đội hỗn hợp (Vòng loại và chung kết)
Karate
10h30: Kumite đồng đội nam - Chu Văn Đức, Khuất Hải Nam, Võ Văn Hiền, Nguyễn Thanh Trường, Lê Minh Thuận, Đăng Hồng Sơn, Nguyễn Chí Thanh
12h: Kumite đồng đội nữ - Nguyễn Thị Diệu Ly, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Thu
15h: Chung kết
Kickboxing
10h: Tứ kết
- K1 Nam 60 kg: Hoàng Gia Đại vs Lào
- K1 Nữ 52 kg: Triệu Thị Phương Thuỳ vs Thái Lan
- Kick Kight Nam 57 kg: Dương Danh Hoạt vs Myanmar
Muay
13h: Waikru - Nguyễn Sĩ Thắng
14h: Vòng loại
- Nam 51 kg: Huỳnh Hải Đăng vs Thái Lan, Bùi Hải Linh vs Thái Lan
- Nam 57 kg: Nguyễn Hoàng Minh vs Lào
- Nam 64,5 kg: Phạm Ngọc Mẫn vs Philippines
Pencak silat
13h: Vòng loại
- Nam 55-60 kg: Vũ Văn Kiên vs Myanmar
- Nam 60-65 kg: Nguyễn Minh Triết vs Singapore
Wushu
9h: Chung kết
- Nam côn thuật - Vũ Văn Tuấn
- Nữ Thái cực kiếm - Nguyễn Lệ Chi
9h: Vòng loại
- Nữ kiếm thuật: Nguyễn Thị Hiền, Dương Thuý Vi
- Nữ nam côn: Phan Thị Tú Bình, Đặng Trần Phương Nhi
- Nam nam đao: Nông Văn Hữu, Đỗ Đức Tài
15h: Bán kết Nữ 60 kg: Nguyễn Thị Thu Thuỷ
15h: Bán kết Nam 70 kg: Trương Văn Chưởng
Lịch thi đấu đua thuyền
9h: Vòng loại
- Thuyền đơn nam: Nguyễn Văn Hiếu
- Thuyền đôi nữ: Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Bích Ngọc
- Thuyền 4 nam hạng nhẹ: Triệu Hoàng Long, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Hữu Thành
- Thuyền 4 nữ 1 mãi chèo: Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông
14h: Bán kết và chung kết
Lịch thi đấu điền kinh
17h: Chung kết Nam đi bộ 20 km - Nguyễn Thành Ngưng
17h15: Chung kết Nữ đi bộ 20 km - Nguyễn Thị Thanh Phúc, Thái Thị Kim Ngân
17h30: Chung kết nam marathon - Hoàng Nguyên Thanh
17h45: Chung kết nữ marathon - Bùi THị Thu Hà, Hoàng Thị Ngọc Hoa
Lịch thi đấu môn bơi
9h: Vòng loại các nội dung
- Nữ 50m tự do: Nguyễn Thuý Hiền, Phạm Thị Vân
- Nam 50m bơi bướm: Lương Nino
18h: Chung kết các nội dung.
Bình luận