U22 Việt Nam cần đặc biệt chú trọng điều này trước trận bán kết SEA Games 33

Trong trận bán kết SEA Games 33, U22 Việt Nam sẽ gặp đối thủ được đánh giá đang có phong độ cao là U22 Philippines. Tại vòng bảng, U22 Philippines chơi đặc biệt ấn tượng khi giành chiến thắng trong cả hai trận đấu với U22 Indonesia và U22 Myanmar.

Trước trận bán kết, HLV Kim Sang Sik một lần nữa nhấn mạnh mục tiêu của U22 Việt Nam không chỉ dừng lại ở bán kết. Vì vậy, thầy trò HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh sẽ “chiến đấu hết mình để chiến thắng”.

HLV Kim Sang Sik khẳng định khát khao giành chiến thắng của U22 Việt Nam (Ảnh: Hoài Thương)

HLV Kim Sang Sik chia sẻ: "Trận đấu diễn ra vào 15h30 ngày mai sẽ là một trận đấu không dễ dàng cho cả 2 đội. Đội nào cũng có quyết tâm chiến thắng nên tôi nghĩ, đội nào có sự chuẩn bị về mặt thể chất và cả tinh thần tốt hơn sẽ chiến thắng. Đối thủ của chúng tôi cũng đã có sự cải thiện về mặt tổ chức cũng như cá nhân các cầu thủ, vì vậy chúng tôi cũng cần phải chuẩn bị kỹ càng hơn”.

Cầu thủ Khuất Văn Khang cũng nhấn mạnh toàn đội U22 Việt Nam cũng đang đặt quyết tâm cao nhất để giành chiến thắng. Khuất Văn Khang nhấn mạnh U22 muốn giành kết quả tốt để tặng người hâm mộ Việt Nam.

Khuất Văn Khang cho biết: “Trận đấu ngày mai sẽ rất đáng xem. Đã vào bán kết, đối thủ nào cũng rất đáng gờm. Chúng tôi đã tập luyện kỹ lưỡng, chăm chỉ trong suốt thời gian đã qua từ khi bắt đầu giải đấu. Toàn đội sẽ hướng tới ngày mai với quyết tâm tự tin chiến thắng”.

“Dù trận đấu tới diễn ra trong 90 phút hay 120 phút, chúng tôi sẽ đều phải cố gắng hết mình. Tôi xin thay mặt toàn đội cảm ơn các CĐV đã nhiệt tình cổ vũ. Hy vọng ngày mai sẽ nhận được nhiều sự động viên cổ vũ hơn nữa từ người hâm mộ".

Trận bán kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam vs U22 Philippines sẽ diễn ra vào 15h30 ngày 15/12. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV.VN) sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này.