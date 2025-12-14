Bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết SEA Games 33

(VTC News) -

Ngôi vị số 1 tại các giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á luôn là cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam và Thái Lan. SEA Games 33 cũng không phải ngoại lệ. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lại gặp Thái Lan trong trận chung kết.

Sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Philippines ở trận bán kết diễn ra trưa 14/12, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chính thức ghi tên mình vào chung kết SEA Games lần thứ 12 trong lịch sử.

Tại nhà thi đấu Huamark, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào cuộc chạm trán Philippines với tâm thế chủ động và sự tự tin cao độ, khi Thanh Thúy cùng các đồng đội cho thấy sự sẵn sàng ngay từ những pha bóng đầu tiên.

Cuộc đối đầu này đánh dấu lần thứ tư hai đội gặp nhau trong năm 2025. Gần nhất, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan ở lượt về SEA V.League để lên ngôi vô địch nhờ màn trình diễn xuất sắc của Nguyễn Thị Bích Tuyền. Đó là lần hiếm hoi bóng chuyền Việt Nam có chiến thắng trước đối thủ mạnh top 3 châu Á.

Đội tuyển Việt Nam (áo tím) thắng Philippines ở bán kết.

Sau đội tuyển Việt Nam, đến lượt Thái Lan thể hiện sức mạnh vượt trội trong trận bán kết. Đội chủ nhà dễ dàng đánh bại Indonesia sau 3 set với các tỷ số 25-15, 25-21, 25-15. Đội bóng xứ chùa vàng đứng trước cơ hội giành chức vô địch SEA Games lần thứ 17. Đối thủ cuối cùng của Pimpichaya Kokram và đồng đội là đội tuyển Việt Nam.

Trước đó, Trần Thị Thanh Thúy, nữ vận động viên vị trí chủ công của đội bóng chuyền nữ Việt Nam khẳng định rõ mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 2025. Cô chia sẻ: “Cả đội đã phối hợp rất ăn ý, đó là lý do chúng tôi giành được chiến thắng hôm nay. Trận bán kết chắc chắn sẽ rất khó khăn, nhưng tất cả vẫn giữ vững tinh thần, nỗ lực và cống hiến hết mình để tiến xa hơn nữa”.

Khi được hỏi về mục tiêu cuối cùng của mình, Trần Thị Thanh Thúy khẳng định: “Đối với tôi, tôi sẽ luôn chiến đấu hết mình để giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Mục tiêu giành huy chương vàng dù biết sẽ rất khó khăn tại SEA Games lần này, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức và sẵn sàng tranh đấu”.

Trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 17h00 ngày 15/12, trong khi trận tranh huy chương đồng giữa Indonesia và Philippines được tổ chức lúc 15h00 cùng ngày.