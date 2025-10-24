Ngừa đột quỵ khi nhiệt độ thay đổi đột ngột

(VTC News) -

Theo bác sĩ Đoàn Dư Mạnh - thành viên Hội Bệnh Mạch Máu Việt Nam, giai đoạn giao mùa đặc biệt nguy hiểm, nhất là khi trời sang thu đông và nhiệt độ buổi sáng, ban đêm hạ nhanh đột ngột. Sự thay đổi này làm mạch máu co lại, huyết áp tăng vọt, từ đó có thể dẫn tới vỡ mạch não gây xuất huyết hoặc bong mảng xơ vữa - tạo điều kiện cho cục máu đông hình thành, gây nhồi máu não hoặc nhồi máu cơ tim.

Nguy cơ càng cao ở nhóm có bệnh nền như tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu.

Việc nhiều người vẫn ra ngoài tập thể dục từ sớm mà mặc mỏng, chưa uống nước, chưa ăn sáng – khi cơ thể đang “ngái ngủ” – là sai lầm thường gặp. Bác sĩ Mạnh phân tích, máu lúc này cô đặc hơn, huyết áp tăng, nếu vận động hay hít khí lạnh đột ngột rất dễ hình thành huyết khối trong lòng mạch.

Khi không khí lạnh bất ngờ đổ về, cơ thể chưa kịp thích ứng có thể bị tăng huyết áp, co mạch, dẫn đến đột quỵ. (Ảnh minh họa)

Thực tế còn nghiêm trọng hơn, một khi huyết khối di chuyển lên não sẽ tắc mạch, gây đột quỵ, nếu di chuyển tới mạch vành có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim. Do vậy, những người có thói quen tập thể dục buổi sáng cần cảnh giác.

Vào mùa thu - đông, nhiệt độ buổi sáng có thể giảm nhanh 5-7°C chỉ trong vài giờ. Nếu không giữ ấm và không cho cơ thể thời gian thích nghi, rủi ro sẽ luôn hiện hữu.

Để phòng tránh đột quỵ, bác sĩ Mạnh khuyên, trước khi ra ngoài tập thể dục, cần uống một cốc nước ấm để giúp máu loãng hơn, ăn nhẹ để ổn định đường huyết. Đặc biệt bạn cần mặc đủ ấm, nhất là vùng cổ, ngực, bàn tay, bàn chân rất dễ mất nhiệt. Với người lớn tuổi hoặc có bệnh nền tim mạch, cao huyết áp, nên đi tập sau 6 giờ sáng, khi nhiệt độ đã ổn định hơn.

Bên cạnh đó, bạn hãy duy trì chế độ ăn lành mạnh, kiểm soát huyết áp, hạn chế rượu bia và tái khám định kỳ cũng là những “vũ khí” quan trọng chống đột quỵ trong mùa lạnh.

Bác sĩ Mạnh cảnh báo, đột quỵ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng nguy cơ tăng rõ rệt những ngày giao mùa và đầu đông. Mỗi người cần lắng nghe cơ thể, theo dõi huyết áp thường xuyên và điều chỉnh lối sống phù hợp với thời tiết. Đừng bỏ qua những dấu hiệu nhỏ như chóng mặt, tê yếu thoáng qua, nói khó, rất có thể đó là cảnh báo sớm của một cơn đột quỵ.