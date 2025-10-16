37 tuổi nhưng huyết áp ở mức 'rất nguy hiểm', có thể đột quỵ bất cứ lúc nào

(VTC News) -

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, cho biết mới đây tiếp nhận bệnh nhân nam 37 tuổi trong tình trạng tăng huyết áp nghiêm trọng.

Người bệnh làm nghề lái xe tải đường dài, thường xuyên thức khuya và sử dụng nước tăng lực để duy trì tỉnh táo. Trong lần khám sức khỏe định kỳ, anh bất ngờ phát hiện huyết áp cao tới 180/100 mmHg, dù không có biểu hiện rõ ràng nào trước đó.

“Bệnh nhân khá bất ngờ vì còn trẻ, không có tiền sử bệnh lý. Tuy nhiên, chỉ số huyết áp đã ở giai đoạn 3 – mức rất nguy hiểm, có thể dẫn tới đột quỵ bất cứ lúc nào”, bác sĩ Mạnh chia sẻ.

Để loại trừ khả năng huyết áp tăng tạm thời do căng thẳng khi đến bệnh viện (hiện tượng “tăng huyết áp áo choàng trắng”), bác sĩ chỉ định bệnh nhân đeo máy đo huyết áp theo dõi 24 giờ tại nhà. Kết quả ghi nhận huyết áp dao động liên tục từ 160 đến 190 mmHg, thậm chí có thời điểm chạm ngưỡng 200 mmHg, kể cả khi ngủ.

Sau hàng loạt xét nghiệm chuyên sâu như chụp mạch thận, não, kiểm tra tuyến giáp… bác sĩ xác định bệnh nhân mắc tăng huyết áp vô căn – tức là không do nguyên nhân bệnh lý mà chủ yếu liên quan đến lối sống.

Để tỉnh táo lái xe, nam thanh niên thường xuyên sử dụng nước tăng lực. (Ảnh minh hoạ)

Theo lời kể, bệnh nhân thường xuyên sử dụng nước tăng lực mỗi đêm, có hôm uống tới cả một vỉ (tức 6-10 lon) để chống buồn ngủ. Ban ngày anh ngủ bù, ít vận động, gần như không tham gia bất kỳ hoạt động thể chất nào.

“Chúng tôi phải kê hai loại thuốc hạ áp phối hợp để kiểm soát tình hình. Đồng thời khuyến cáo bệnh nhân dừng sử dụng nước tăng lực, hạn chế thức khuya, rượu bia, cà phê và cần tập thể dục đều đặn”, bác sĩ Mạnh cho biết. Tuy nhiên, nam bệnh nhân cho biết rất khó thực hiện do đặc thù công việc.

Theo bác sĩ Mạnh, nước tăng lực chứa hàm lượng cao caffeine và đường – hai thành phần có tác dụng kích thích thần kinh, khiến tim đập nhanh, mạch máu co lại, từ đó làm tăng huyết áp.

Nếu sử dụng thường xuyên, đặc biệt là kết hợp thói quen thức đêm, cơ thể dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, mất cân bằng tuần hoàn, làm nguy cơ tăng huyết áp càng cao.

“Với người sẵn bệnh huyết áp cao, uống nước tăng lực chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa”, bác sĩ cảnh báo. Tình trạng này có thể dẫn đến đột quỵ, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp tim, suy tim hoặc tổn thương các cơ quan như thận và mắt.

Bác sĩ Mạnh nhận định, xu hướng “trẻ hóa” của bệnh tăng huyết áp đang trở nên đáng lo ngại. Nguyên nhân chủ yếu đến từ thói quen sinh hoạt hiện đại: stress kéo dài, thức khuya, ít vận động, chế độ ăn nhiều dầu mỡ, thực phẩm nhanh, và lạm dụng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, nước tăng lực…

“Người trẻ thường chủ quan, nghĩ mình còn khỏe nên bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo. Đến khi phát hiện thì bệnh đã ở giai đoạn nặng”, ông nói.