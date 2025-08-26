Ngoại trưởng Ukraine nêu lập trường bảo đảm an ninh với Mỹ và đồng minh

(VTC News) -

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha lưu ý cuộc điện đàm tập trung vào con đường hướng tới hòa bình và đảm bảo an ninh cho Ukraine. Cuộc điện đàm do Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tổ chức với sự tham gia của Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani, Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski, Ngoại trưởng Anh David Lammy và Đại diện cấp cao của EU về Chính sách đối ngoại và an ninh cùng Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Kaja Kallas.

Ông Sybiha lưu ý cuộc trò chuyện dựa trên những cuộc tiếp xúc trước đó của hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ, trong đó có chuyến thăm của Tổng thống Zelensky tới Washington và công việc đang diễn ra của cố vấn an ninh quốc gia.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha. (Ảnh: Reuters)

“Tôi nhắc lại lập trường của Ukraine rằng bảo đảm an ninh phải cụ thể, ràng buộc pháp lý và hiệu quả. Chúng phải đa tầng, bao gồm cả quân sự, ngoại giao, pháp lý và các cấp độ khác”, Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh.

Ông Sybiha lưu ý những người tham gia cuộc điện đàm cho biết họ tin quân đội Ukraine là cấp độ cơ bản của mọi đảm bảo tương tự. "Do đó, việc tăng cường tối đa quân đội là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”, ông Sybiha lưu ý.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, những người tham gia cuộc điện đàm “đều đồng ý tiếp tục hợp tác trong các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine thông qua giải pháp đàm phán lâu dài”.

Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng, ông Trump cũng nhấn mạnh Mỹ cùng đồng minh châu Âu sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các cam kết an ninh cho Kiev.

Đồng thời, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Steve Witkoff cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý với đề xuất đảm bảo an ninh cho Ukraine theo kiểu NATO.

Phát biểu với CNN hôm 17/8, ông Witkoff, người có mặt bên cạnh Tổng thống Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh, cho biết: "Chúng tôi đã đạt được sự nhượng bộ sau: Mỹ có thể cung cấp sự bảo vệ tương tự Điều 5, một trong những lý do thực sự khiến Ukraine muốn gia nhập NATO".

Tại cuộc họp báo với Tổng thống Ukraine, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông tin thêm Liên minh châu Âu "sẵn sàng đóng góp phần của mình".

Trong các tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh Alaska, các nhà lãnh đạo châu Âu cho biết ông Zelensky phải đóng vai trò lớn hơn trong các cuộc đàm phán trong tương lai và hòa bình không thể đạt được nếu không có ông.

Chủ nhân Nhà Trắng cho biết ông dự định chủ trì một cuộc gặp song phương giữa ông Zelensky và ông Putin, sau đó là cuộc gặp 3 bên nếu tiến triển thuận lợi. Ông Trump bày tỏ hy vọng cuộc gặp song phương giữa lãnh đạo Nga và Ukraine có thể diễn ra trong vòng 2 tuần tới, trong nỗ lực nhanh chóng đạt thỏa thuận hòa bình.