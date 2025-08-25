Ông Trump gửi thư ủng hộ Ukraine

(VTC News) -

Theo The Hill, Tổng thống Mỹ Donald Trump chúc mừng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhân Ngày Độc lập của nước này. Trong thư chúc mừng, ông nói rằng người dân Mỹ tin tưởng vào tương lai của Ukraine và tôn trọng sự hy sinh của họ.

"Kính gửi Ngài Tổng thống: Thay mặt người dân Mỹ, tôi xin chúc mừng và xin gửi những lời chúc nồng nhiệt nhất tới Ngài và những người dân Ukraine dũng cảm nhân dịp kỷ niệm 34 năm ngày độc lập", ông Trump viết trong thư. Bức thư được ông Zelensky chia sẻ trên nền tảng xã hội X vào sáng 24/8.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

“Người dân Ukraine có một tinh thần bất khuất, và lòng dũng cảm của các bạn truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Khi các bạn kỷ niệm ngày trọng đại này, hãy biết rằng Mỹ tôn trọng cuộc chiến của các bạn, vinh danh những hy sinh của các bạn và tin tưởng vào tương lai của các bạn với tư cách là một quốc gia độc lập”, ông Trump viết trong thư.

Bức thư được gửi đến trong bối cảnh Tổng thống Trump đang tìm cách tạo điều kiện cho một cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Ông Trump đã gặp ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu ba ngày sau khi đón tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một hội nghị thượng đỉnh quan trọng tại Alaska.

Mặc dù có động lực để đàm phán một thỏa thuận hòa bình, nhưng các quan chức Nga chỉ ra rằng tiến độ đàm phán đã chậm lại và triển vọng về một cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Putin vẫn chưa rõ ràng.

Trong bức thư gửi ông Zelensky, ông Trump cũng đã nhắc lại mong muốn chấm dứt chiến tranh.

Nhà lãnh đạo Ukraine cảm ơn ông Trump “vì lời chúc mừng chân thành nhân Ngày Độc lập của Ukraine” và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ của Mỹ.

“Chúng tôi trân trọng những lời tốt đẹp của ngài dành cho người dân Ukraine, và chúng tôi cảm ơn Mỹ đã sát cánh cùng Ukraine trong việc bảo vệ những gì quý giá nhất: độc lập, tự do và hòa bình được đảm bảo”, ông Zelensky viết.

“Chúng tôi tin rằng bằng cách hợp tác cùng nhau, chúng ta có thể chấm dứt cuộc chiến này và đạt được hòa bình thực sự cho Ukraine", Tổng thống Ukraine cho biết thêm.