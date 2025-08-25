Ukraine muốn huy động 1 tỷ USD mỗi tháng để mua vũ khí Mỹ

Phát biểu tại Kiev trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, việc đảm bảo nguồn tài chính ổn định sẽ cho phép Ukraine ký các hợp đồng mua sắm dài hạn với Mỹ, từ đó duy trì nguồn cung cấp vũ khí liên tục.

Ông Zelensky cũng đánh giá, Na Uy có thể trở thành một đối tác quan trọng trong lĩnh vực an ninh của Ukraine, đặc biệt liên quan đến hệ thống phòng không và an ninh hàng hải.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trước đó, Ukraine từng đề xuất mua gói vũ khí trị giá khoảng 90–100 tỷ USD từ Mỹ, được các quốc gia châu Âu tài trợ, để đổi lấy các cam kết an ninh lâu dài từ Washington và các đồng minh phương Tây.

Tháng 7/2025, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã phê duyệt đề xuất bán vũ khí trị giá 322 triệu USD cho Ukraine nhằm tăng cường năng lực phòng không và bổ sung xe chiến đấu bọc thép, trong bối cảnh Kiev đối mặt với các cuộc xung đột leo thang với Nga.

Theo thông báo, gói bán hàng gồm khoảng 150 triệu USD dành cho việc cung cấp, bảo trì, sửa chữa và đại tu xe bọc thép của Mỹ, cùng 172 triệu USD cho các hệ thống tên lửa đất đối không.

Trong khi đó, EU và các quốc gia thành viên cam kết hỗ trợ đáng kể cho Ukraine. Tính đến tháng 7/2025, EU và các nước thành viên đã triển khai hơn 212 tỷ USD bao gồm viện trợ tài chính, quân sự, nhân đạo và tiếp nhận người tị nạn.

Đồng thời, các quốc gia châu Âu cam kết hơn 23 tỷ Euro (khoảng 26 tỷ USD) chỉ tính riêng hỗ trợ quân sự trong năm 2025, cao hơn so với năm trước.

Ngoài ra, EU cũng đang mở rộng đầu tư quốc phòng nội bộ. Dự án Readiness 2030 (trước đây gọi là ReArm Europe) nhằm huy động 800 tỷ Euro để tăng cường khả năng quốc phòng, cải thiện sản xuất vũ khí và hệ thống phòng không - thể hiện quyết tâm tự chủ trong an ninh khu vực của châu Âu.