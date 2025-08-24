Lầu Năm Góc âm thầm chặn Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa Mỹ để tấn công Nga?

(VTC News) -

Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ hôm 23/8 cho biết, Lầu Năm Góc âm thầm ngăn chặn Ukraine sử dụng Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân tầm xa (ATACMS) do Mỹ sản xuất để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Trong khi Nhà Trắng tìm cách thuyết phục ông Putin tham gia các cuộc đàm phán hòa bình, một quy trình phê duyệt được thiết lập tại Lầu Năm Góc được cho là ngăn Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth là người có tiếng nói cuối cùng về việc sử dụng vũ khí tầm xa.

Tờ Wall Street Journal đưa tin Lầu Năm Góc âm thầm ngăn chặn Ukraine sử dụng Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân tầm xa (ATACMS) do Mỹ sản xuất để tấn công Nga.(Ảnh minh họa)

Văn phòng Tổng thống Ukraine và Bộ Quốc phòng đều không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters ngoài giờ làm việc. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc cũng không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Reuters cho biết chưa thể xác minh ngay thông tin này.

Tin được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng tỏ ra thất vọng về cuộc chiến kéo dài ba năm và việc ông không thể đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Sau khi hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin và cuộc gặp tiếp theo với các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không đạt được tiến triển đáng kể, hôm 22/8, ông Trump cho biết ông đang cân nhắc lại việc áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế lên Nga, hoặc rút khỏi tiến trình hòa bình.

"Tôi sẽ đưa ra quyết định về những gì chúng ta sẽ làm, là một quyết định quan trọng, đó là liệu có nên áp đặt các lệnh trừng phạt mạnh mẽ hay áp đặt thuế quan mạnh mẽ hay cả hai, hoặc chúng ta không làm gì cả và nói rằng đó là cuộc chiến của các ông", ông Trump nói.

Ông Trump hy vọng sắp xếp một cuộc gặp song phương giữa ông Putin và ông Zelensky, nhưng điều đó cũng tỏ ra khó khăn. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói với NBC rằng nước này chưa có chương trình nghị sự nào cho cuộc gặp với ông Zelensky.

"Ông Putin sẵn sàng gặp ông Zelensky khi chương trình nghị sự đã sẵn sàng cho một hội nghị thượng đỉnh. Và chương trình nghị sự này hoàn toàn chưa sẵn sàng", ông Lavrov nói với NBC.