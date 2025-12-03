Ngoại Hạng Anh không thể vắng bóng tại Việt Nam

(VTC News) -

Thời gian gần đây, nỗi lo về việc các trận đấu đỉnh cao của Ngoại Hạng Anh sẽ vắng bóng ở thị trường Việt Nam dần xuất hiện trong cộng đồng hâm mộ giải đấu. Điều này bắt nguồn từ những thông tin liên quan đến việc đơn vị sở hữu bản quyền giải đấu tại Việt Nam đang gặp vấn đề có thể ảnh hưởng đến việc phát sóng.

Ngoại Hạng Anh là số 1

Từ thời điểm xuất hiện tại Việt Nam ở mùa giải 1998-1999, giải Ngoại Hạng Anh thu hút hàng triệu lượt theo dõi từ người hâm mộ. Lứa cầu thủ huyền thoại Man Utd như Paul Scholes, Ryan Giggs, anh em nhà Neville, David Beckham trở thành thần tượng của giới trẻ khi ấy.

Man Utd luôn có chỗ đứng trong lòng người hâm mộ Việt Nam. (Ảnh: Reuters)

Từng biểu cảm của các nhà cầm quân Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho, Arsene Wenger được khắc ghi trong tâm trí khán giả. Ở đất nước mà tình yêu với trái bóng tròn luôn sẵn sàng bùng cháy trong cộng đồng hâm mộ lên tới hàng chục triệu người, được xem các đội bóng lớn ở châu Âu thi đấu mỗi tuần chẳng khác nào giấc mơ.

Dần dần, giải đấu ngày càng trở nên lớn mạnh trên thị trường toàn cầu và sức ảnh hưởng ở Việt Nam cũng tăng lên theo đó. Không chỉ trên khía cạnh chuyên môn, Ngoại Hạng Anh giờ đây vượt xa những giải đấu lớn khác ở châu Âu về sức hấp dẫn và giá trị thương mại. Điều này được thể hiện rõ ở giá bản quyền truyền hình giải đấu tăng phi mã ở mọi thị trường.

Cùng với sự bùng nổ từ mạng xã hội, Man City hay Newcastle được chú ý hơn bao giờ hết. Trong khi đó, những thế lực của quá khứ như Man Utd - đội bóng không vô địch Ngoại Hạng Anh, thường xuyên mất suất dự cúp châu Âu hơn 10 năm qua - không hề mất đi sức ảnh hưởng. Liverpool, Arsenal và Chelsea sau một thời gian khó khăn cũng lần lượt trỗi dậy.

Đó chính là giá trị mang tính truyền thống của Ngoại Hạng Anh. Giải đấu này luôn giữ được sức nóng suốt hơn 20 năm và tính kế thừa luôn rất quan trọng. Qua nhiều thế hệ, cổ động viên các đội bóng truyền thống luôn được giữ vững, phát triển. Nhiều người hâm mộ trẻ tuổi lại dành sự quan tâm đến với các câu lạc bộ mới nổi tạo nên một bức tranh đa màu sắc.

Giữ Ngoại Hạng Anh cho người hâm mộ

Trong hoàn cảnh như hiện tại, một nhà đài khác xuất hiện đóng vai trò "giải cứu" người hâm mộ khỏi nguy cơ "khát" Ngoại Hạng Anh trở nên quan trọng. Theo tìm hiểu của Báo Điện tử VTC News, bản quyền truyền hình giải Ngoại Hạng Anh đã đổi chủ và thông tin này sẽ sớm được công khai rộng rãi.

Những năm qua, người hâm mộ quen với việc trả tiền để xem Ngoại Hạng Anh. Do đó, đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình Ngoại Hạng Anh đặc biệt ưu tiên duy trì quyền lợi của kháng hàng, đảm bảo việc phát sóng tiếp diễn liên tục, nâng cao chất lượng phục vụ.

Ngoại Hạng Anh tiếp tục được phát sóng tại Việt Nam. (Ảnh: Reuters)

Nhà báo Hoàng Trí Công - Tạp chí Bóng đá cho biết: "Cá nhân tôi từ lâu vẫn là khách hàng của dịch vụ truyền hình trả tiền để có thể theo dõi giải Ngoại Hạng Anh. Công việc của tôi liên quan trực tiếp đến bóng đá nhưng Ngoại Hạng Anh vẫn là kênh giải trí không thể thiếu của gia đình. Điều tôi quan tâm nhất là việc tiếp tục được xem Ngoại Hạng Anh với mức giá phù hợp mỗi tháng.

Ngoài ra, các chương trình bên lề theo từng vòng đấu cũng rất quan trọng. Đây là cách để duy trì sức nóng cho giải Ngoại Hạng Anh ở lãnh thổ Việt Nam. Không dễ để bất kì giải đấu nước ngoài nào có thể bán được bản quyền với mức giá ngày càng tăng cao như vậy".

Cũng theo nhà báo Hoàng Trí Công, tính phù hợp trong việc phân phối bản quyền rất quan trọng ở thời điểm này. Việc một nhà đài có sở hữu độc quyền phát sóng hay không chưa chắc đã tối ưu bằng việc họ phát triển thị trường, phục vụ người hâm mộ và mở rộng thị phần của mình.