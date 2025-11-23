  • Zalo

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 12 mới nhất

Bóng đá AnhChủ Nhật, 23/11/2025 10:02:00 +07:00Google News
(VTC News) -

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 mới nhất (vòng 12), chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của Man Utd, Man City, Liverpool, Arsenal, Chelsea.

Ngôi đầu bảng xếp hạng sau vòng 12 chắc chắn vẫn thuộc về Arsenal. Đội nhì bảng là Man City thua Newcastle với tỷ số 1-2 trên sân khách. Chelsea vượt lên nhờ chiến thắng 2-0 trước Burnley.

Arsenal có thể nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi. Dù vậy, thử thách của đội chủ sân Emirates là Tottenham - không phải đối thủ dễ bị bawtsn ạt.

Liverpool có nguy cơ bị Manchester United vượt qua. Đội đương kim vô địch thua sốc 0-3 trên sân nhà trước đội bóng đang khủng hoảng là Nottingham Forest.

Liverpool thua sốc Nottingham Forest.

Liverpool thua sốc Nottingham Forest.

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 12)

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1Arsenal1120/526
2Chelsea1223/1123
3Man City1224/1022
4Crystal Palace1216/920
5Sunderland1214/1119
6Brighton1219/1619
7Bournemouth1219/2019
8Aston Villa1113/1018
9Tottenham1119/1018
10Liverpool1218/2018
11Man Utd1119/1818
12Brentford1218/1916
13Everton1112/1315
14Newcastle United1213/1515
15Nottingham Forest1113/2012
16Fulham1112/1611
17Leeds United1210/2011
18West Ham1215/2511
19Burnley1214/2310
20Wolves127/272

Lịch thi đấu, kết quả vòng 12 giải Ngoại Hạng Anh

NgàyGiờTrận đấu
22/1119h30Burnley 0-2 Chelsea
22hBournemouth 2-2 West Ham
22hBrighton 2-1 Brentford
22hFulham 1-0 Sunderland
22hLiverpool 0-3 Nottingham Forest
22hWolves 0-2 Crystal Palace
23/110h30Newcastle 2-1 Man City
21hLeeds United vs Aston Villa
23h30Arsenal vs Tottenham
25/113Man Utd vs Everton

Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.

Tiểu Minh
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn