Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 12 mới nhất

Ngôi đầu bảng xếp hạng sau vòng 12 chắc chắn vẫn thuộc về Arsenal. Đội nhì bảng là Man City thua Newcastle với tỷ số 1-2 trên sân khách. Chelsea vượt lên nhờ chiến thắng 2-0 trước Burnley.
Arsenal có thể nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi. Dù vậy, thử thách của đội chủ sân Emirates là Tottenham - không phải đối thủ dễ bị bawtsn ạt.
Liverpool có nguy cơ bị Manchester United vượt qua. Đội đương kim vô địch thua sốc 0-3 trên sân nhà trước đội bóng đang khủng hoảng là Nottingham Forest.
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 12)
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng/
bàn thua
|Điểm
|1
|Arsenal
|11
|20/5
|26
|2
|Chelsea
|12
|23/11
|23
|3
|Man City
|12
|24/10
|22
|4
|Crystal Palace
|12
|16/9
|20
|5
|Sunderland
|12
|14/11
|19
|6
|Brighton
|12
|19/16
|19
|7
|Bournemouth
|12
|19/20
|19
|8
|Aston Villa
|11
|13/10
|18
|9
|Tottenham
|11
|19/10
|18
|10
|Liverpool
|12
|18/20
|18
|11
|Man Utd
|11
|19/18
|18
|12
|Brentford
|12
|18/19
|16
|13
|Everton
|11
|12/13
|15
|14
|Newcastle United
|12
|13/15
|15
|15
|Nottingham Forest
|11
|13/20
|12
|16
|Fulham
|11
|12/16
|11
|17
|Leeds United
|12
|10/20
|11
|18
|West Ham
|12
|15/25
|11
|19
|Burnley
|12
|14/23
|10
|20
|Wolves
|12
|7/27
|2
Lịch thi đấu, kết quả vòng 12 giải Ngoại Hạng Anh
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|22/11
|19h30
|Burnley 0-2 Chelsea
|22h
|Bournemouth 2-2 West Ham
|22h
|Brighton 2-1 Brentford
|22h
|Fulham 1-0 Sunderland
|22h
|Liverpool 0-3 Nottingham Forest
|22h
|Wolves 0-2 Crystal Palace
|23/11
|0h30
|Newcastle 2-1 Man City
|21h
|Leeds United vs Aston Villa
|23h30
|Arsenal vs Tottenham
|25/11
|3
|Man Utd vs Everton
Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026
Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.
Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.
Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.
