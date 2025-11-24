Arsenal vùi dập Tottenham, củng cố ngôi đầu bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh

(VTC News) -

Arsenal tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng bất chấp tổn thất về lực lượng. Đội chủ sân Emirates giành chiến thắng 4-1 trước Tottenham để củng cố vị trí đầu bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh.

Arsenal hoàn toàn áp đảo đối thủ. Trong hiệp một, Tottenham thậm chí không có nổi cú sút nào. Đội khách lùi sâu đội hình với 3 lớp phòng ngự và chơi rất quyết liệt.

Arsenal đánh bại Tottenham với màn trình diễn xuất sắc của Eze. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, Arsenal vẫn tìm ra cách phá giải với đường chuyền xuất sắc của Mikel Merino để Leandro Trossard ghi bàn mở tỷ số. Ý đồ phòng ngự "đổ bê tông" của Tottenham tan vỡ.

Eberechi Eze - cầu thủ từ chối Tottenham để gia nhập Arsenal đầu mùa giải - là nhân vật nổi bật của trận đấu. Tiền vệ người Anh ghi 3 bàn sau 6 cú sút, được trang thống kê Flashscore chấm 9,9 điểm.

Tottenham chỉ có bàn thắng nhờ sai sót của đội chủ nhà. Đầu hiệp 2, khi tỷ số là 3-0, các cầu thủ Arsenal bắt đầu chủ quan. Martin Zubimendi mất bóng và Richarlison sút ngay từ gần giữa sân. Tottenham có bàn thắng ở cú sút đầu tiên trong trận đấu.

Dù vậy, Richarlison và đồng đội không tạo ra thêm cơ hội nào ngoài vài cú sút xa không nguy hiểm. Arsenal kiểm soát hoàn toàn cục diện trên sân dù không tấn công và dồn ép nhiều như ở hiệp đầu tiên.

Chiến thắng với tỷ số 4-1 giúp Arsenal nối dài chuỗi bất bại trên sân nhà trước Tottenham ở giải Ngoại Hạng Anh sang năm thứ 15 liên tiếp. "Pháo thủ" tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh, hơn đội thứ hai là Chelsea 6 điểm.

Arsenal 4-1 Tottenham Trossard 36' Eze 41' Eze 47' 55' Richarlison Eze 76'

Đội hình Arsenal vs Tottenham

Arsenal: David Raya (1); Jurrien Timber (12), William Saliba (2), Piero Hincapie (5), Riccardo Calafiori (33); Eberechi Eze (10), Martin Zubimendi (36), Declan Rice (41); Bukayo Saka (7), Mikel Merino (23), Leandro Trossard (19).

Tottenham: Guglielmo Vicario (1); Cristian Romero (17), Micky van de Ven (37), Kevin Danso (4); Djed Spence (24), Joao Palhinha (6), Rodrigo Bentancur (30), Destiny Udogie (13); Mohamed Kudus (20), Richarlison (9), Wilson Odobert (28).