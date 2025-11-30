Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 13 mới nhất

Ở vòng 13 giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026, Chelsea có cơ hội thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng là Arsenal khi 2 đội gặp nhau trên sân vận động Stamford Bridge. Trước đó, Man City gây áp lực lên cả 2 đối thủ này khi đánh bại Leeds United đầy vất vả với tỷ số 3-2.
Trong khi đó, Manchester United đối đầu Crystal Palace. Hai đội bóng hơn kém nhau 5 bậc trên bảng xếp hạng nhưng khoảng cách chỉ là 2 điểm. Liverpool chạm trán West Ham - đội đứng thứ ba từ dưới lên.
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 13)
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng/
bàn thua
|Điểm
|1
|Arsenal
|12
|24/6
|29
|2
|Man City
|13
|27/12
|25
|3
|Chelsea
|12
|23/11
|23
|4
|Sunderland
|13
|17/13
|21
|5
|Aston Villa
|12
|15/11
|21
|6
|Crystal Palace
|12
|16/9
|20
|7
|Brighton
|12
|19/16
|19
|8
|Brentford
|13
|21/20
|19
|9
|Bournemouth
|13
|21/23
|19
|10
|Tottenham
|13
|21/16
|18
|11
|Man Utd
|12
|19/19
|18
|12
|Newcastle United
|13
|17/17
|18
|13
|Everton
|12
|14/17
|18
|14
|Liverpool
|13
|18/20
|18
|15
|Fulham
|13
|14/17
|14
|16
|Nottingham Forest
|12
|13/20
|12
|17
|Leeds United
|13
|13/25
|11
|18
|West Ham
|12
|15/25
|11
|19
|Burnley
|13
|15/26
|10
|20
|Wolves
|12
|7/27
|2
Lịch thi đấu, kết quả vòng 12 giải Ngoại Hạng Anh
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|29/11
|22h
|Sunderland 3-2 Bournemouth
|22h
|Man City 3-2 Leeds United
|22h
|Brentford 3-1 Burnley
|30/11
|0h30
|Everton 1-4 Newcastle United
|3h
|Tottenham 1-2 Fulham
|19h
|Crystal Palace vs Man Utd
|21h05
|Aston Villa vs Wolves
|21h05
|Nottingham vs Brighton
|21h05
|West Ham vs Liverpool
|23h30
|Chelsea vs Arsenal
Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026
Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.
Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.
Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.
