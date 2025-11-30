  • Zalo

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 13 mới nhất

Bóng đá AnhChủ Nhật, 30/11/2025 06:24:00 +07:00
Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 mới nhất (vòng 13), chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của Man Utd, Man City, Liverpool, Arsenal, Chelsea.

Ở vòng 13 giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026, Chelsea có cơ hội thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng là Arsenal khi 2 đội gặp nhau trên sân vận động Stamford Bridge. Trước đó, Man City gây áp lực lên cả 2 đối thủ này khi đánh bại Leeds United đầy vất vả với tỷ số 3-2.

Man City thắng Leeds đầy kịch tính. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Manchester United đối đầu Crystal Palace. Hai đội bóng hơn kém nhau 5 bậc trên bảng xếp hạng nhưng khoảng cách chỉ là 2 điểm. Liverpool chạm trán West Ham - đội đứng thứ ba từ dưới lên.

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 13)

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1Arsenal1224/629
2Man City1327/1225
3Chelsea1223/1123
4Sunderland1317/1321
5Aston Villa1215/1121
6Crystal Palace1216/920
7Brighton1219/1619
8Brentford1321/2019
9Bournemouth1321/2319
10Tottenham1321/1618
11Man Utd1219/1918
12Newcastle United1317/1718
13Everton1214/1718
14Liverpool1318/2018
15Fulham1314/1714
16Nottingham Forest1213/2012
17Leeds United1313/2511
18West Ham1215/2511
19Burnley1315/2610
20Wolves127/272

Lịch thi đấu, kết quả vòng 12 giải Ngoại Hạng Anh

NgàyGiờTrận đấu
29/1122hSunderland 3-2 Bournemouth
22hMan City 3-2 Leeds United
22hBrentford 3-1 Burnley
30/110h30Everton 1-4 Newcastle United
3hTottenham 1-2 Fulham
19hCrystal Palace vs Man Utd
21h05Aston Villa vs Wolves
21h05Nottingham vs Brighton
21h05West Ham vs Liverpool
23h30Chelsea vs Arsenal

Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.

Tiểu Minh
