Ngộ độc nghi do ăn bánh mì ở TP.HCM: Thêm 11 ca nhập viện

(VTC News) -

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (TP.HCM), đơn vị đã tiếp nhận 11 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm, với triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt cao… sau khi ăn bánh mì cùng một tiệm ở phường Hạnh Thông, TP.HCM trong ngày 5/11.

Trong số 11 người bệnh nhập viện, có nhiều người trong cùng một gia đình, công ty. Sau khi được cấp cứu, 5 người được chuyển tiếp đến chuyên khoa Tiêu hoá để theo dõi và điều trị chuyên sâu, 1 người phải chuyển khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU) do người bệnh cao tuổi kèm bệnh nền COPD, 4 ca đang tiếp tục được theo dõi tại khoa Cấp cứu và 1 ca được xuất viện về nhà.

Người bệnh được bù dịch gấp trong tình huống ngộ độc thực phẩm. (Ảnh: BVCC)

Sau khi thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng như xét nghiệm máu, siêu âm bụng, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM chẩn đoán các bệnh nhân bị viêm dạ dày - đại tràng cấp do nhiễm trùng. Đây là các biểu hiện thường gặp trong các trường hợp ngộ độc thực phẩm.

BS.CKI Huỳnh Văn Mười Một, Phó khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết: "Các bệnh nhân đều có chung tình trạng là niêm mạc dạ dày và ruột bị vi khuẩn tấn công, gây đau bụng quặn, nôn ói, tiêu chảy, sốt sau khi ăn thực phẩm nhiễm khuẩn".

Theo bác sĩ Mười Một, ở thời điểm ghi nhận chùm ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm, khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM đã lên kế hoạch chuẩn bị cho mọi tình huống khẩn cấp.

Người bệnh nhập khoa được xử trí cấp cứu nhanh chóng, đồng thời khoa đã sẵn sàng huy động lực lượng để ứng phó với nguy cơ tình hình trở nên phức tạp. Hiện, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM đã gửi báo cáo nhanh đến Sở Y tế TP.HCM để có phương án xử trí.

Trước đó, Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) thông tin, tối 6/11, đơn vị tiếp nhận 40 trường hợp nhập viện rải rác từ 7h30 đến 22h, nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một tiệm vỉa hè trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông.

Các bệnh nhân có độ tuổi từ 17 đến 59, gồm học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng và người lao động. Khi nhập viện, hầu hết đều có triệu chứng sốt, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, mất nước ở mức độ nhẹ đến trung bình.

Sau khi được truyền dịch, bù điện giải và điều trị triệu chứng, 38 ca đã ổn định sức khỏe, được cho xuất viện và tiếp tục theo dõi tại nhà.

Hai trường hợp còn lại có biểu hiện nhiễm trùng ruột, phải ở lại Khoa Nội Truyền nhiễm để theo dõi thêm. Theo bác sĩ điều trị, cả hai bệnh nhân đều đáp ứng tốt với phác đồ điều trị, tình trạng sức khỏe đã cải thiện rõ rệt sau một ngày.

Bác sĩ lưu ý, khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm như nôn ói, tiêu chảy, đau bụng, sốt sau khi ăn, người dân cần ngừng ngay việc sử dụng thực phẩm nghi ngờ, đồng thời bù nước và điện giải sớm bằng dung dịch oresol hoặc nước chín để nguội.

Người bệnh không nên tự ý dùng thuốc cầm tiêu chảy hay kháng sinh vì có thể khiến độc tố lưu lại lâu hơn trong ruột. Nếu nôn nhiều, tiêu chảy liên tục, đau bụng dữ dội, sốt cao hoặc có dấu hiệu mất nước như môi khô, tiểu ít, người lả, mệt mỏi, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được xử trí kịp thời.

Ngộ độc thực phẩm có thể gây mất nước nặng, rối loạn điện giải, nhiễm trùng huyết hoặc tổn thương gan thận, thậm chí tử vong nếu không điều trị kịp thời. Việc tự chữa tại nhà hoặc trì hoãn đi khám là sai lầm nguy hiểm, từng khiến nhiều trường hợp rơi vào tình trạng kiệt sức hoặc biến chứng nặng trước khi nhập viện.