40 người nhập viện nghi do ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở TP.HCM

(VTC News) -

Thông tin từ Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM), tối 6/11, đơn vị tiếp nhận 40 trường hợp nhập viện rải rác từ 7h30 đến 22h, nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một tiệm vỉa hè trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông.

Các bệnh nhân có độ tuổi từ 17 đến 59, gồm học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng và người lao động. Khi nhập viện, hầu hết đều có triệu chứng sốt, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, mất nước ở mức độ nhẹ đến trung bình.

Sau khi được truyền dịch, bù điện giải và điều trị triệu chứng, 38 ca đã ổn định sức khỏe, được cho xuất viện và tiếp tục theo dõi tại nhà.

Nhiều người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. (Ảnh minh họa)

Hai trường hợp còn lại có biểu hiện nhiễm trùng ruột, phải ở lại Khoa Nội Truyền nhiễm để theo dõi thêm. Theo bác sĩ điều trị, cả hai bệnh nhân đều đáp ứng tốt với phác đồ điều trị, tình trạng sức khỏe đã cải thiện rõ rệt sau một ngày.

Đại diện Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết, đơn vị đã nắm thông tin sự việc. Sở đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh sự việc và sẽ thông báo khi có kết quả.

Từ ngày 22 đến 26/9, một trường học trên địa bàn phường Long Bình, TP.HCM cũng ghi nhận 65 học sinh nghỉ học rải rác qua các ngày. Nhiều trường hợp có dấu hiệu rối loạn tiêu hoá, tiêu chảy, ói, trong đó 8 ca phải nhập viện điều trị với chẩn đoán nhiễm trùng đường tiêu hóa.

Điểm chung của các em này là ăn bánh mì bán quanh khu vực nơi ở và trường học trước đó. Ngoài học sinh, một số phụ huynh cũng xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Long Bình phối hợp Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức xuống cơ sở ghi nhận, xác minh. Đoàn cũng vào kiểm tra bếp ăn trường học, ghi nhận đáp ứng đầy đủ hồ sơ, sổ sách.

Trước tình hình nhiều vụ ngộ độc nghi do ăn bánh mì xảy ra, bác sĩ khuyến cáo người dân nên thận trọng trong khâu chọn lựa thực phẩm. Chọn mua thức ăn ở những cơ sở uy tín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nên sử dụng thức ăn trong ngày, không dùng thức ăn đã có dấu hiệu ôi, thiu,