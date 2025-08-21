Điều đặc biệt trong lần hợp tác điện ảnh của Việt Hương - Hồng Đào

(VTC News) -

Nhà sản xuất phim điện ảnh Cục vàng của ngoại vừa công bố poster hé lộ dàn diễn viên chính của phim gồm Việt Hương, Hồng Đào, Băng Di, Lê Khánh, Lâm Thanh Mỹ, NSƯT Hữu Châu.

Poster chính thức phim "Cục vàng của ngoại".

Ở dự án này, Việt Hương đảm nhận vai chính là bà Hậu, người phụ nữ có chồng mất sớm và quyết định không tiến thêm bước nữa mà ở vậy nuôi con. Bà làm nghề kế toán nhưng vì chăm con, chăm cháu sau sinh đã xin nghỉ làm, kiếm thêm thu nhập bằng cách bán cà phê trước cửa nhà. Bà Hậu rất yêu thương cháu nhưng lại là tình thương của sự bao bọc và áp đặt.

Trong khi đó, Hồng Đào vào vai bà Khanh, cũng là người mẹ đơn thân nuôi con khôn lớn, có cháu gái đang theo học trường quốc tế. Bà Khanh là người với tính cách sôi nổi, cởi mở, năng động thay đổi theo sự phát triển của xã hội nhưng cũng có phần bộc trực, sính ngoại và thích thể hiện.

Việt Hương, Hồng Đào và Lê Khánh hội ngộ trong "Cục vàng của ngoại".

Sau thành công của Chị dâu, việc Việt Hương và Hồng Đào tiếp tục hội ngộ trong dự án của Khương Ngọc nhận được nhiều quan tâm.

Nói về việc này, đạo diễn Khương Ngọc cho biết, ngay sau khi hoàn thành tác phẩm trước, anh khẳng định với 2 nghệ sĩ sẽ tiếp tục làm ra nhân vật mà họ chưa từng thể hiện, nếu cảm thấy hứng thú thì tiếp tục cống hiến những vai diễn mới lạ, “đời” và tinh tế đến khán giả.

"Để nhận được sự gật đầu của các chị là sự thử thách rất lớn mà tôi phải vượt qua. Song song, tôi cũng thấy mình may mắn khi được tiếp tục làm việc với các diễn viên có sự trải đời và giỏi nghề cùng góp mặt", Khương Ngọc tiết lộ.

Khương Ngọc trở lại với dự án điện ảnh mới sau thành công của "Chị dâu".

Cục vàng của ngoại do Khương Ngọc đạo diễn, là bộ phim Việt đầu tiên trên màn ảnh rộng khai thác đi sâu vào tâm lý ba thế hệ gồm bà, mẹ, cháu ngoại theo từng giai đoạn khác nhau.

Bộ phim mở ra hành trình của bà Hậu (Việt Hương đóng) nuôi cháu ngay từ khi vừa lọt lòng mẹ. Bà mất chồng từ rất sớm, một mình nuôi con khôn lớn ở độ tuổi vẫn còn xuân nhưng lựa chọn hy sinh bản thân chỉ vì lo cho con, cháu mình có cuộc sống đầy đủ, đàng hoàng.

Đời sống, suy nghĩ giữa thế hệ mẹ và con đã rất nhiều khác biệt thì việc bà “không biết tụi nhỏ bây giờ nó như thế nào”. Cháu của bà Hậu trưởng thành trong bối cảnh xã hội đang phát triển, cuộc sống hiện đại khiến cho việc dành cho nhau những lời nói chia sẻ, tâm sự hai bà cháu ở ngày thơ ngày một giảm dần dù rằng tình yêu thương, gắn kết máu mủ ruột thịt vẫn không phai mờ.

Phim dự kiến khởi chiếu tại tất cả các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 17/10/2025.