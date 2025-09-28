Bão Bualoi giật cấp 15 ở ven biển Nghệ An-Quảng Trị, khoảng 1h ngày 29/9 đổ bộ

Ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, tại trạm Cô Tô (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Sầm Sơn (Thanh Hóa) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 10, giật cấp 11...Trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bắc Quảng Trị gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10.
Lúc 20h, vị trí tâm bão số 10 Bualoi trên vùng ven biển Nghệ An - Bắc Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.
Khoảng 7h ngày 29/9, vị trí tâm bão số 10 Bualoi trên đất liền các tỉnh Nghệ An-Hà Tĩnh, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km/h và giảm còn cấp 8-9, giật cấp 11.
Dự kiến khoảng sáng đến trưa cùng ngày, bão số 10 Bualoi suy yếu, chỉ còn hoàn lưu mưa sau bão cùng với đó là nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cho vùng núi, trung du phía Bắc.
Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia - cho biết, nhìn vào hình dự báo quỹ đạo, vị trí và cường độ bão số 10, khoảng 1h ngày 29/9, tâm bão sẽ chạm bờ. Vùng ảnh hưởng mạnh nhất về gió và mưa ở cách tâm bão vài trăm km nên từ tối cho đến hết đêm, cụ thể là khoảng 4-5h ngày 29/9 được xác định là thời gian cao điểm của gió và mưa, cũng là giai đoạn nguy hiểm nhất.
Trọng tâm chịu ảnh hưởng trực tiếp lần này chính là khu vực được xác định rủi ro thiên tai cấp 4 gồm các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị.
Các địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 10 sẽ theo thứ tự từ Nam ra Bắc cùng với quá trình đi lên phía Bắc của cơn bão. Từ các tỉnh Quảng Trị - Đà Nẵng, chiều tối mở rộng ra Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, từ nửa đêm về sáng là các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, sau đó là trung du, vùng núi phía Bắc. Với các tỉnh trung du, vùng núi phía Bắc chủ yếu sẽ ảnh hưởng về mưa lớn, gió sẽ không mạnh.
Ngoài ra, tác động của bão số 10 Bualoi, vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) sẽ có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6-8m, biển động dữ dội.
Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, phía Nam (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.
Vùng ven biển và các đảo từ Hưng Yên - Hà Tĩnh nước dâng do bão cao 0,5-1,5m, trong đó, Thanh Hóa và Nghệ An cao 1-1,5m. Nguy cơ ngập cao vào sáng 29/9 tại các khu vực trũng thấp, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng, sóng và mưa trong bão.
Trên đất liền, Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 giật cấp 14, sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, có nơi cấp 8, giật cấp 10.
