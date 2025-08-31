Chơi lễ 2/9 ở TP.HCM: Thảo Cầm Viên miễn phí vé cổng, Suối Tiên mở cửa buổi tối

(VTC News) -

Khu vui chơi quyết định mở cửa ban đêm

Sau tăng trưởng ấn tượng dịp lễ 30/4 gắn với sự kiện A50, ngành du lịch TP.HCM tiếp tục kỳ vọng sự bứt phá trong dịp lễ dài 2/9 này.

Dù nghỉ dài nhưng khá nhiều gia đình chọn ở lại TP sau đợt du lịch hè, để chuẩn bị cho năm học mới. Các điểm vui chơi, giải trí ở nội thành TP như Thảo Cầm Viên, Suối Tiên, Đầm Sen... đang đồng loạt tung nhiều chương trình phục vụ khách tham quan, nghỉ lễ với các trải nghiệm đặc trưng của vùng Đông Nam Bộ từ khu trung tâm TP đến khu vực Bình Dương và Vũng Tàu.

Các điểm vui chơi đông đúc khách vì gia đình chọn ở lại TP sau đợt du lịch hè.

Tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, điểm đến này đang tổ chức một loạt hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, làng nghề truyền thống, trò chơi dân gian, chợ quê ẩm thực, trải nghiệm thủ công dân gian, tham quan sinh thái… dành cho du khách.

Đặc biệt, sự kiện Vui Tết Độc lập - Hội tụ non sông tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn dịp lễ 2/9 quy tụ đến 50 gian hàng, tái hiện văn hóa 3 miền như làm gốm Bát Tràng, dệt chiếu Định Yên, làm khăn choàng Long Khánh... đang thu hút khá đông du khách tham quan.

Bà Vũ Thị Hương Giang - Giám đốc Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cho biết để phục vụ người dân TP và du khách đảm bảo vui chơi dịp lễ, Thảo Cầm Viên sẽ miễn phí vé vào cổng cho tất cả người dân, du khách tham quan trong khung giờ sau 17h hàng ngày đến hết 2/9.

Tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên, nhiều ưu đãi lớn cũng tung ra dịp này. Trong đó, vé vào cổng ban đêm cho toàn bộ du khách từ 29-31/8 được giảm 50%. Trong ngày 2/9, mức giảm vé vào cổng 50% sẽ áp dụng cho 3.000 khách đến sớm.

Điểm vui chơi này cũng tăng cường các hoạt động trải nghiệm du lịch xanh, tham quan, hái trái cây và thưởng thức tại vườn, uống cà phê tại vườn nho... cùng loạt chương trình nghệ thuật miễn phí như xiếc múa lửa, chú hề ảo thuật dí dỏm...

Điểm đến gắn với di tích lịch sử luôn là ưu tiên của khách TP.HCM trong các dịp nghỉ lễ.

Điểm mới nhất của Suối Tiên dịp lễ 2/9 này là lần đầu tiên mở cửa phục vụ du khách vào ban đêm. Các trải nghiệm độc đáo như câu cá sấu về đêm, phố ẩm thực sẽ được làm mới để đón khách. Từ tối 29/8 - 2/9, khu du lịch sẽ tổ chức show diễn đêm quy mô lớn để phục vụ khách.

Các hoạt động vui chơi, trải nghiệm ẩm thực, mua sắm với nhiều khuyến mãi lớn cũng được tổ chức tại Đầm Sen, Đầm Sen nước, Công viên Văn Thánh, các nhà ga của metro Bến Thành - Suối Tiên...

Nhờ sáp nhập các đơn vị hành chính từ 1/7, du lịch TP.HCM phong phú hơn. Nhiều tour ngắn 1-2 ngày được thiết kế linh hoạt, kết nối từ trung tâm TP đến Bình Dương, Vũng Tàu, mở ra thêm nhiều sự lựa chọn cho khách.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết kỳ nghỉ 4 ngày dịp Quốc khánh 2/9 năm nay đã tạo cú hích lớn cho các điểm đến của TP. Sở đã làm việc với các phường, xã có điểm đến trọng điểm thu hút khách du lịch.

Bên cạnh du lịch biển Vũng Tàu, các điểm tham quan gắn với di tích lịch sử luôn là lựa chọn đầu tiên của người dân TP và khách du lịch đến TP. Như chương trình tham quan gắn với hệ thống di tích của Biệt động Sài Gòn, các di tích gắn với hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các điểm đến quen thuộc như Dinh Độc Lập, bảo tàng...

Một điểm đến có tuổi đời hơn 300 năm, trở thành điểm nhấn du lịch văn hóa độc đáo trong lòng thành phố là làng nghề sơn mài mỹ nghệ Tương Bình Hiệp (Bình Dương cũ), cũng thu hút rất đông khách gia đình đến vui chơi, trải nghiệm dịp lễ.

Đặc biệt, suốt dịp lễ này, phố đi bộ Nguyễn Huệ trang trí rực rỡ với cờ đỏ sao vàng, đèn trang trí, màn hình LED chiếu những thước phim lịch sử phục vụ người dân, du khách.

Điểm nhấn của lễ 2/9 là chương trình nghệ thuật đặc biệt kết hợp cầu truyền hình trực tiếp tối 2/9, đồng loạt diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), công viên trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Thùy Vân (phường Vũng Tàu).

TP cũng tổ chức bắn pháo hoa 3 điểm tầm cao ở các phường An Khánh, Bình Dương, Vũng Tàu và 1 điểm tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Tour tham quan miền Bắc bứt phá với sự kiện A80

Theo Công ty Cổ phần Truyền thông Du lịch Việt, dịp Lễ Quốc khánh 2/9 này, nhu cầu đặt tour tăng ấn tượng so với cùng kỳ năm trước. Tổng lượng đăng ký tour qua đơn vị này tăng hơn 15%, trong đó tour nội địa dẫn đầu, chiếm hơn 60% lượng đặt chỗ nhờ chuỗi sự kiện Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

"Sự gia tăng đột biến tại các tuyến miền Bắc, đặc biệt Hà Nội, Ninh Bình, Hạ Long, Sa Pa và Mộc Châu, xuất phát từ sức hút của Lễ diễu binh, diễu hành tại Thủ đô. Nhiều du khách đã lên kế hoạch từ tháng 6, dẫn đến tình trạng 'cháy phòng' tại các khách sạn trung tâm Hà Nội", đại diện Du lịch Việt cho biết.

Sự kiện Lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước thu hút đông đảo khách miền Nam thăm miền Bắc dịp lễ 2/9.

Các điểm đến lân cận cũng ghi nhận lượng khách tăng cao, với xu hướng kết hợp tham quan và tham dự hoạt động kỷ niệm lịch sử và cũng phù hợp thời gian kỳ nghỉ 3-4 ngày. Giá tour trọn gói tăng nhẹ 2-5%, do chi phí vé máy bay và khách sạn tăng, với mức phổ biến 12-15 triệu đồng/khách cho tuyến miền Bắc.

Tuy nhiên, tour nước ngoài vẫn giữ sức hút ổn định, chiếm 30-40% tổng lượng khách và cao hơn khoảng 15% của các kỳ lễ trước. Khách Việt đang dần chuyển dịch chuyển từ thị trường Thái Lan quen thuộc sang Trung Quốc vì sức hấp dẫn về chi phí và điểm đến mới mẻ.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp Thị - Truyền Thông của Vietluxtour cũng cho biết dịp lễ 2/9 hàng năm được xem là dịp lễ nghỉ "vét" với các nhóm khách gia đình trước khi các bé trở lại trường học, nên thường được các gia đình chọn tour trọn gói, thời gian tham quan từ 3-4 ngày/hành trình, chi phí vừa phải cho các chuyến du lịch lễ.

Bà Thu cũng cho biết giá tour dịp lễ 2/9 không có nhiều biến động so với cùng kỳ năm ngoái. Một số tuyến tăng nhẹ khoảng 2-5% do giá vé máy bay, giá khách sạn tăng. Khung giá tour trung bình được du khách lẻ đặt nhiều nhất là từ 12-18 triệu đồng/khách.

Lễ 2/9 năm nay, lữ hành này ghi nhận khách đặt tour rất sớm, từ cuối quý I. Doanh nghiệp đặt mục tiêu lượng khách lễ 2/9 và mùa thu tăng khoảng 25-30% so với cùng kỳ năm ngoái.