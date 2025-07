Ngày 22/7, bão số 3 trên đất liền ven biển Hải Phòng-Thanh Hoá, miền Bắc mưa lớn

(VTC News) -

Tin bão số 3 Wipha 2025

Ảnh hưởng của cơn bão số 3 Wipha, ở đặc khu Bạch Long Vĩ gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô và Cát Bà (đặc khu Cát Hải) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Lúc 16h ngày 21/7, vị trí tâm bão cách Quảng Ninh khoảng 100km, cách Hải Phòng 220km; cách Hưng Yên khoảng 240km, cách Ninh Bình khoảng 270km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 3 Wipha trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h, khả năng mạnh thêm với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 3 Wipha. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 16h ngày 22/7, bão số 3 Wipha trên đất liền vùng ven biển từ Hải Phòng đến Thanh Hoá, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h và suy giảm dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13.

Đến 16h ngày 23/7, bão số 3 Wipha trên khu vực Thượng Lào, duy trì hướng di chuyển Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong chiều tối và đêm 21/7, ngày 22/7/2025

Đêm qua và hôm nay (21/7), khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Trong đó, vùng ven biển Bắc Bộ mưa vừa, mưa to. Lượng mưa từ 19h ngày 20/7 đến 15h ngày 21/7 có nơi trên 70mm như: trạm Thuận Châu (Sơn La) 116mm; trạm Bản Sen (Quảng Ninh) 89,2mm; Quang Chiểu 3 (Thanh Hóa) 73,4mm; trạm Hướng Việt (Quảng Trị) 72,8mm…

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Quảng Ninh đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh này, đặc biệt tại các xã/phường/đặc khu: Cô Tô, Vân Đồn, Đầm Hà, Ba Chẽ, Bình Liêu, Điền Xá, Đông Ngũ, Đường Hoa, Hải Hòa, Hải Lạng, phường Bình Khê, phường Cẩm Phả, phường Cửa Ông, phường Hoành Bồ, phường Móng Cái 3, phường Mông Dương, phường Quang Hanh, phường Vàng Danh, phường Yên Tử, Quảng Hà, Quảng La, Quảng Tân, Tiên Yên.

Từ chiếu tối 21/7 đến ngày 23/7, khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 200-350mm, có nơi trên 600mm.

Các nơi khác của Bắc Bộ và Hà Tĩnh mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông, lượng mưa dao động 100 - 200mm, có nơi trên 300mm.

Nguy cơ mưa cường suất lớn với lượng mưa trên 150mm chỉ trong 3 giờ.

Ngoài ra, đêm 21 và ngày 22/7, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm, mưa tập trung vào chiều và tối.

Từ đêm 23-25/7, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to.

Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 21/7, ngày 22/7/2025

TP Hà Nội mưa to đến rất to. Gió mạnh dần lên cấp 3-4, từ ngày mai 21/7 mạnh lên cấp 5-6, giật cấp 7-8. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 27-29°C.

Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió tây đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, khu vực Đông Bắc và đồng bằng mưa to đến rất to. Khu vực các tỉnh/thành Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14. Các nơi khác gió mạnh dần lên cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, vùng núi có nơi trên 30°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vừa, mưa to và dông, trong đó, Thanh Hóa-Nghệ An mưa to đến rất to. Phía Nam mưa rào và dông rải rác. Vùng ven biển Thanh Hóa-Nghệ An gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14, sâu trong đất liền Thanh Hóa gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Các nơi khác gió tây nam cấp 3-4. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, phía Nam có nơi trên 31°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3-4. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 3-4. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.