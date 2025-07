Bão Wipha giật cấp 11 cách Quảng Ninh 190km, khả năng mạnh lên 24 giờ tới

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, sáng nay (21/7), bão số 3 Wipha vượt qua phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), đi vào phía Bắc vịnh Bắc Bộ.

Lúc 10h, vị trí tâm bão cách Quảng Ninh khoảng 190km, cách Hải Phòng 310km về phía Đông; cách Hưng Yên khoảng 340km, cách Ninh Bình khoảng 360km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục "quần thảo" khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và khả năng mạnh lên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h.

Sáng nay, bão Wipha đã vào vịnh Bắc Bộ, trong 24 giờ tới bão có thể mạnh trở lại với cường độ cấp 10-11, giật cấp 14. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 10h ngày 22/7, bão số 3 trên vùng biển từ Hải Phòng đến Thanh Hoá, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km. Cường độ bão duy trì cấp 10-11, giật cấp 14.

Đến 10h ngày 23/7, bão số 3 Wipha trên đất liền khu vực Thượng Lào, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Trên đất liền nước ta, đêm qua và sáng nay, khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 20/7 đến 8h ngày 21/7 có nơi trên 70mm như: trạm Thuận Châu (Sơn La) 114,8mm; trạm Quang Chiểu 3 (Thanh Hóa) 73,2mm; trạm Hướng Việt (Quảng Trị) 72,2mm…

Từ 21/7 đến 23/7, ảnh hưởng của bão số 3 Wipha, khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 200-350mm, có nơi trên 600mm. Các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông, lượng mưa 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Bão số 3 sẽ gây đợt mưa rất lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tâm mưa là vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Cụ thể, từ hôm nay đến đêm 22/7, lượng mưa ở khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An dao động 170-280mm, có nơi trên 450mm. Các nơi khác của Bắc Bộ và Hà Tĩnh lượng mưa phổ biến 80-160mm, có nơi trên 250mm.

Ngày và đêm 23/7, lượng mưa ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh khoảng 30-70mm, có nơi trên 150mm với những trận mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to.

Nguy cơ mưa cường suất lớn với lượng mưa trên 150mm chỉ trong 3 giờ làm tăng khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở ở vùng núi và ngập úng đô thị, vùng trũng thấp.

Từ 24-25/7, mưa vừa, mưa to và dông có thể tiếp tục bao trùm Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, cục bộ mưa rất to.

Ngoài ra, từ tối và đêm 21/7 đến 25/7, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 3-6m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, sông Thao, thượng nguồn sông Mã khả năng lên mức báo động (BĐ)2-BĐ3; đỉnh lũ trên sông Lô, sông Đà tại hồ Hòa Bình, sông Cầu, Thương, Lục Nam, Hoàng Long, thượng nguồn sông Cả lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; đỉnh lũ hạ lưu sông Hồng, sông Thái Bình ở dưới BĐ1; hạ lưu sông Mã, sông Cả dao động ở mức BĐ1.

Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng hứng mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to trong ngày và đêm 21/7, lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm. Mưa tập trung vào chiều và tối.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.