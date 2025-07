Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh cấm biển, ngư dân hối hả đưa thuyền tránh bão

(VTC News) -

Thanh Hoá: Do ảnh hưởng của bão số 3, từ chiều 20/7, địa phương này liên tục xuất hiện mưa lớn, tổng lượng mưa khu vực phía tây bắc tỉnh Thanh Hóa từ 150 - 300 mm, khu vực ven biển từ 200 - 400 mm, có nơi hơn 400 mm.

Ngư dân ven biển Thanh Hoá đang hối hả phòng chống bão.

Tại phường Sầm Sơn, sáng 21/7, lực lượng chức năng địa phương cùng ngư dân vận chuyển hàng trăm thuyền, ngư cụ lên đường Hồ Xuân Hương. Chính quyền địa phương cương quyết không để ngư dân ở lại trên thuyền và đồng thời hỗ trợ đưa thuyền lên mặt đường để tránh trú.

Bên cạnh đó, loa phóng thanh liên tục phát các bản tin dự báo thời tiết và yêu cầu người dân tuân thủ các quy định phòng chống bão. Các hàng quán tại địa phương du lịch nổi tiếng tại Sầm Sơn đang triển khai các phương án phòng chống bão số 3. Nhiều người dân chuẩn bị các bao tải cát để gia cố mái nhà nhằm giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ vào đất liền.

Lực lượng chức năng hỗ trợ ngư dân phường Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đưa tàu, thuyền lên đường tránh trú bão.

Tàu thuyền đưa lên bờ nhưng được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng không làm ảnh hưởng đến giao thông trên bộ.

Cũng trong sáng 21/7, trước diễn biến khó lường của bão số 3, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa quyết định rút ngắn thời gian kỳ họp thứ 31, từ 2 ngày (21 đến 22/7) xuống còn chỉ trong 1 ngày 21/7, nhưng vẫn đảm bảo được các nội dung đề ra trong kỳ họp.

Trước đó, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện số 05, cấm biển từ 8h ngày 21/7.

Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường ven biển, các địa phương có hoạt động nghề cá và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức cấm biển trên địa bàn tỉnh từ 8h ngày 21/7/2025 đến khi không còn ảnh hưởng của bão; giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không cho tàu, thuyền ra khơi trong thời gian này.

Người dân Thanh Hoá xúc đất, cát vào các bao tải để tạo thành công cụ chằng chống nhà cửa trước khi bão số 3 đổ bộ.

Chủ tịch UBND các xã, phường ven biển, các địa phương có hoạt động nghề cá chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh, ban chỉ huy tỉnh nếu chủ quan, lơ là trong việc tổ chức cấm biển, dẫn tới thiệt hại về người và tài sản.

Các địa phương tổ chức hướng dẫn, sắp xếp, quản lý chặt chẽ tàu, thuyền tại nơi neo đậu, tránh trú đảm bảo an toàn theo đúng quy định; tuyệt đối không nổ máy động cơ khi đã neo đậu; kiên quyết không để người ở lại trên các phương tiện khi bão đổ bộ.

Nghệ An: Để phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do bão số 3 (bão Wipha), Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh ban hành Công điện khẩn để ứng phó bão. Trong đó cấm tất cả các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi từ 5 giờ ngày 21/7.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang tích cực hỗ trợ ngư dân chằng chống tàu thuyền sẵn sàng đón bão. (Ảnh: CTV)

Theo thống kê, toàn tỉnh Nghệ An hiện có hơn 3.400 tàu cá, trong đó có khoảng 600 tàu khai thác xa bờ. Tính đến 17h ngày 20/7, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An chỉ đạo các đơn vị tuyến biển thông báo, kêu gọi thêm được 574 lượt phương tiện với gần 3.000 lao động vào nơi trú tránh an toàn; còn 211 phương tiện với hơn 870 lao động đang hoạt động trên biển.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương đang tích cực, chủ động các phương án để ứng phó, quyết tâm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Đơn vị triển khai lực lượng trực tiếp xuống địa bàn để tuyên truyền, vận động bà con ngư dân chấp hành nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống bão, không ra khơi đánh bắt; hỗ trợ ngư dân khẩn trương đưa phương tiện vào nơi tránh trú an toàn.

Tính đến nay, hầu hết các tàu thuyền ở Nghệ An đều được neo đậu tại các vị trí an toàn. (Ảnh: CTV)

Tương tự Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận cũng các địa phương ven biển Nghệ An cũng huy động lực lượng đến các địa bàn tuyên truyền, kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú bão; phối hợp sắp xếp tàu thuyền neo đậu đảm bảo an toàn. Mọi thứ diễn ra rất khẩn trương để sẵn sàng phương án tốt nhất ứng phó bão.

Hà Tĩnh: Ghi nhận tại một số địa phương ven biển, người dân đang hối hả đưa tàu thuyền và ngư cụ lên các vị trí an toàn để trú tránh bão số 3. Tại các khu cảng, lực lượng chức năng, Bộ đội Biên phòng đang tích cực hỗ trợ ngư dân chằng chống tàu thuyền để đảm bảo an toàn trước khi bão số 3 đổ bộ.

Lực lượng Bộ Đội Biên phòng Hà Tĩnh đang hỗ trợ người dân đưa tàu thuyền và chằng chống tại vị trí an toàn.

Gần 650 tàu thuyền nội và ngoại tỉnh neo đậu an toàn tại các khu vực cảng ở Hà Tĩnh.

Ông Bùi Tuấn Sơn – Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá Hà Tĩnh thông tin, đến sáng 21/7, toàn bộ tàu, thuyền đánh bắt ngoài khơi đã được liên lạc, hướng dẫn cập bờ. Tổng cộng có 635 phương tiện tàu, thuyền từ nội và ngoại tỉnh neo đậu an toàn tại các âu thuyền trên địa bàn.

Cụ thể, cảng Cửa Sót 262 tàu, thuyền; cảng Xuân Hội 42 tàu, thuyền; cảng Cửa Nhượng 191 tàu, thuyền; cảng Cửa khẩu Kỳ Hà 140 tàu, thuyền.

Ngư dân xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) đưa thuyền lên bờ tránh bão.

Tại khu vực Cảng Xuân Hội, Thiếu tá Hoàng Văn Hải – Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Hội (Đồn Biên phòng Lạch Kèn - Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) cho biết, từ sáng 20/7, lực lượng Đồn Biên phòng Lạch Kèn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai kêu gọi, hỗ trợ ngư dân vào nơi tránh trú. Đồng thời bố trí tối đa lực lượng xuống địa bàn hỗ trợ người dân chằng chống tàu thuyền, nhà cửa để đảm bảo an toàn.

Sáng 21/7, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành công điện khẩn yêu cầu triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc cấm các phương tiện ra khơi từ 12h trưa 21/7 cho đến khi có thông báo mới.