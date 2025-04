Ngải cứu được ví như 'thuốc bổ' nhưng những người này không nên ăn

Ngải cứu, với hương vị đặc trưng và nhiều công dụng chữa bệnh, từ lâu được xem là loại "thần dược" trong y học cổ truyền. Tuy nhiên, không phải ai cũng sử dụng ngải cứu an toàn. Dưới đây những người không nên ăn rau ngải cứu.

Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu

Ngải cứu chứa các hoạt chất có thể kích thích tử cung, gây co bóp mạnh. Điều này đặc biệt nguy hiểm trong 3 tháng đầu thai kỳ, khi phôi thai còn non yếu, và trong những tháng cuối, có thể dẫn đến sinh non. Việc sử dụng ngải cứu không kiểm soát có thể làm tăng nguy cơ sảy thai do tác động co thắt tử cung.

Người bị rối loạn đường ruột cấp tính

Ngải cứu tính nhuận tràng, nghĩa là nó kích thích nhu động ruột. Đối với người đang bị tiêu chảy, viêm đại tràng cấp tính hoặc các rối loạn đường ruột khác, điều này sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh. Các hoạt chất trong ngải cứu có thể kích thích niêm mạc ruột, gây đau bụng, buồn nôn và nôn.

Không phải ai cũng có thể sử dụng ngải cứu an toàn. (Ảnh: Getty Images)

Người bị viêm gan

Gan là cơ quan chịu trách nhiệm chuyển hóa và đào thải các chất độc hại. Việc sử dụng ngải cứu có thể tạo thêm gánh nặng cho gan, đặc biệt là đối với những người đang bị viêm gan, suy gan hoặc các bệnh lý gan khác. Một số nghiên cứu cho thấy ngải cứu có thể làm tăng men gan, một dấu hiệu cho thấy gan đang bị tổn thương.

Người bị bệnh thận

Các nghiên cứu cho thấy rằng các thành phần của cây ngải cứu nếu dùng quá liều hoặc dùng trong thời gian dài sẽ gây ảnh hưởng xấu tới thận. Ở những bệnh nhân đã có suy giảm chức năng thận, việc dùng ngải cứu có khả năng làm cho bệnh tình xấu đi.

Người bị dị ứng với các loại thảo dược họ cúc

Ngải cứu thuộc họ cúc (Asteraceae), do đó những người bị dị ứng với các loại cây trong họ này như hoa cúc, hoa hướng dương, hoặc cúc vạn thọ cũng có nguy cơ bị dị ứng với ngải cứu. Các triệu chứng dị ứng có thể bao gồm phát ban, ngứa ngáy, sưng phù, khó thở và thậm chí là sốc phản vệ.

Người đang dùng thuốc tim mạch

Ngải cứu có thể tương tác với một số loại thuốc điều trị tim mạch, làm giảm hiệu quả của thuốc hoặc gây ra các tác dụng phụ không mong muốn. Một số nghiên cứu cho thấy ngải cứu có thể ảnh hưởng đến nhịp tim. Vì vậy, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế trước khi sử dụng ngải cứu nếu đang gặp bất kỳ tình trạng sức khỏe nào.