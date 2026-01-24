Nga, Ukraine đối thoại căng thẳng về vấn đề lãnh thổ

(VTC News) -

Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Kiev chịu sức ép ngày càng lớn từ Mỹ nhằm đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến sự, trong khi Moskva yêu cầu Ukraine nhượng toàn bộ vùng công nghiệp Donbass ở miền Đông trước khi ngừng giao tranh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vấn đề lãnh thổ là trọng tâm các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ, dự kiến kéo dài đến hết hôm nay, đồng thời nhấn mạnh điều quan trọng nhất là Nga phải sẵn sàng chấm dứt cuộc chiến.

Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan tiếp các trưởng đoàn tham dự đàm phán ba bên Mỹ - Nga - Ukraine tại Abu Dhabi, ngày 23/1/2026. (Ảnh: UAE Presidential Court/Reuters)

Trong tuyên bố đăng trên Telegram ngày 23/1, Tổng thống Zelensky cho biết ông đang thường xuyên liên lạc với phái đoàn đàm phán Ukraine, song nhận định vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận. “Chúng ta sẽ xem cuộc trao đổi ngày mai diễn ra thế nào và mang lại kết quả ra sao”, ông nói.

Trưởng đoàn đàm phán Ukraine Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng, cho biết các bên đã thảo luận những tham số nhằm chấm dứt giao tranh, đồng thời định hướng cho các bước đàm phán tiếp theo.

Cuộc gặp tại Abu Dhabi diễn ra một ngày sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ). Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thỏa thuận về các bảo đảm an ninh của Mỹ dành cho Ukraine đã sẵn sàng, chỉ còn chờ thống nhất thời điểm và địa điểm ký kết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) lần thứ 56 tại Davos, Thụy Sĩ, ngày 22/1/2026. (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine/Phát hành qua Reuters)

Nga gia tăng tấn công hạ tầng năng lượng

Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Nga tăng cường tấn công hệ thống năng lượng của Ukraine, khiến nhiều thành phố lớn, trong đó có Kiev, bị mất điện và sưởi ấm khi nhiệt độ xuống dưới 0°C.

Trao đổi với Reuters, ông Maxim Timchenko, lãnh đạo doanh nghiệp điện tư nhân lớn nhất Ukraine, cảnh báo tình hình đang tiến gần tới “một thảm họa nhân đạo”, đồng thời kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine cho biết lưới điện nước này vừa trải qua ngày khó khăn nhất kể từ đợt mất điện diện rộng hồi tháng 11/2022, khi Nga bắt đầu oanh kích hạ tầng năng lượng trên quy mô lớn.

Trong khi đó, Moskva khẳng định mong muốn đạt được một giải pháp ngoại giao, song nhấn mạnh sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu bằng biện pháp quân sự cho đến khi đạt được thỏa thuận.

Yêu cầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin buộc Ukraine giao nộp khoảng 20% lãnh thổ còn do Kiev kiểm soát tại tỉnh Donetsk, tương đương gần 5.000 km², được xem là rào cản lớn nhất đối với một thỏa thuận đột phá. Tổng thống Zelensky kiên quyết từ chối nhượng bộ các khu vực mà Nga chưa kiểm soát sau gần bốn năm giao tranh, trong khi các cuộc thăm dò cho thấy dư luận Ukraine không ủng hộ việc nhượng bộ lãnh thổ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định yêu cầu Ukraine trao toàn bộ Donbass là “điều kiện rất quan trọng”.

Một nguồn tin thân cận Điện Kremlin cho biết Moskva đang xem xét “công thức Anchorage”, mà Nga nói đã được Tổng thống Trump và Tổng thống Putin nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska hồi tháng 8 năm ngoái. Theo phương án này, Nga sẽ kiểm soát toàn bộ Donbass và đóng băng tiền tuyến tại các khu vực khác ở miền Đông và miền Nam Ukraine.

Tranh cãi về tài sản bị phong tỏa

Nga cũng đề xuất sử dụng phần lớn trong gần 5 tỷ USD tài sản của Nga bị phong tỏa tại Mỹ để tái thiết các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát tại Ukraine. Ukraine, với sự ủng hộ của các đồng minh châu Âu, yêu cầu Nga phải chi trả bồi thường chiến sự.

Khi được hỏi về đề xuất của Nga, Tổng thống Zelensky bác bỏ, gọi đây là “vô lý”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). (Ảnh: Reuters/Denis Balibouse)

Theo Tổng thống Zelensky, các cuộc gặp tại Abu Dhabi là những cuộc đàm phán ba bên đầu tiên có sự tham gia của đại diện Ukraine và Nga cùng các nhà trung gian Mỹ kể từ khi xung đột bùng phát. Trước đó, hai bên từng có một cuộc gặp trực tiếp tại Istanbul vào năm ngoái, trong khi một quan chức tình báo quân sự cấp cao của Ukraine cũng đã đối thoại với phái đoàn Mỹ và Nga tại Abu Dhabi hồi tháng 11.