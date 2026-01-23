Nga đàm phán với Mỹ, Ukraine hôm nay

(VTC News) -

Tuyên bố của Nga về việc đàm phán 3 bên với Mỹ, Ukraine được đưa ra sau cuộc gặp kéo dài nhiều giờ giữa Tổng thống Vladimir Putin và các đặc phái viên Mỹ. Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết các cuộc trao đổi bắt đầu ngay trước nửa đêm (giờ Nga) và kéo dài khoảng bốn giờ. Ông mô tả các cuộc thảo luận là “thực chất, mang tính xây dựng và rất thẳng thắn”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự cuộc gặp với ông Steve Witkoff, ông Jared Kushner, và ông Josh Gruenbaum, tại Điện Kremlin ở Moskva, Nga, ngày 22/1/2026. (Ảnh: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool qua Reuters)

Theo ông Ushakov, Đô đốc Igor Kostyukov sẽ dẫn đầu phái đoàn Nga tham gia cuộc đàm phán an ninh ba bên với Mỹ và Ukraine. Trong khi đó, đặc phái viên Kirill Dmitriev sẽ có cuộc gặp riêng với ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, để thảo luận các vấn đề kinh tế.

Tuy nhiên, ông Ushakov không coi các cuộc tiếp xúc lần này là một bước đột phá. Ông nhấn mạnh rằng trong cuộc trao đổi giữa Tổng thống Putin và phía Mỹ, Nga đã tái khẳng định lập trường: nếu không giải quyết được vấn đề lãnh thổ theo “công thức Anchorage” được thống nhất tại hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin ở Alaska năm ngoái, sẽ không có cơ sở cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Ông Ushakov cho biết Tổng thống Putin khẳng định Nga “thực sự quan tâm” tới một giải pháp ngoại giao. Dù vậy, ông nói thêm rằng cho đến khi đạt được điều này, Moskva sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu của “chiến dịch quân sự đặc biệt”, đặc biệt trên chiến trường, nơi Nga cho rằng họ đang nắm thế chủ động chiến lược.

Ukraine hiện đang trải qua mùa đông khắc nghiệt nhất kể từ khi xung đột bùng phát, trong bối cảnh Nga tăng cường các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào hạ tầng năng lượng. Nhiệt độ xuống rất thấp khiến hàng trăm nghìn người tại Kiev và nhiều thành phố khác rơi vào tình trạng mất điện kéo dài và thiếu sưởi ấm.

Ukraine coi các cuộc tấn công này là bằng chứng cho thấy Nga không thực sự mong muốn hòa bình. Moskva bác bỏ, cho rằng các bước tiến quân sự của họ diễn ra chậm và phải trả giá rất lớn.

Cuộc gặp kéo dài nhiều giờ giữa Tổng thống Putin và phái đoàn Mỹ

Phía Nga tham gia đàm phán gồm Tổng thống Putin, ông Ushakov và ông Dmitriev. Phía Mỹ có ông Witkoff, ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump, cùng ông Josh Gruenbaum, cố vấn cấp cao mới được ông Trump bổ nhiệm cho Hội đồng Hòa bình – cơ chế nhằm thúc đẩy giải quyết các xung đột toàn cầu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong cuộc gặp tại Điện Kremlin ở Moskva, Nga, ngày 22/1/2026. (Ảnh: Kremlin.ru/Handout qua Reuters)

Các cuộc đàm phán là bước tiến mới nhất trong nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine, hiện sắp bước sang năm thứ tư. Ông Trump hôm thứ Tư cho rằng ông Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ là “ngu ngốc” nếu không đạt được một thỏa thuận.

Trước các cuộc gặp tại Moskva, ông Witkoff tỏ ra lạc quan, nói rằng nhiều tháng đàm phán đã thu hẹp lại chỉ còn một vấn đề then chốt. Ông không nêu cụ thể, song vấn đề lãnh thổ mà Điện Kremlin đề cập được cho là không gây bất ngờ.

Trở ngại lớn là yêu cầu của Nga buộc Ukraine phải nhượng lại 20% phần lãnh thổ còn kiểm soát tại vùng Donetsk ở miền đông. Tổng thống Zelensky từng nhiều lần từ chối nhượng bộ lãnh thổ mà Ukraine đã bảo vệ với cái giá rất lớn. Nga cũng yêu cầu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và phản đối sự hiện diện của lực lượng NATO trên lãnh thổ Ukraine sau một thỏa thuận hòa bình.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Trump tại Thụy Sĩ hôm 22/1, ông Zelensky cho biết các điều khoản về bảo đảm an ninh cho Ukraine đã được hoàn tất, song vấn đề lãnh thổ vẫn chưa được giải quyết.

Ông Ushakov đánh giá cao vai trò của Mỹ trong việc chuẩn bị cuộc họp an ninh tại Abu Dhabi, cho rằng Washington đã nỗ lực đáng kể và kỳ vọng cuộc gặp sẽ mở ra triển vọng tiến triển trong việc chấm dứt xung đột và đạt được thỏa thuận hòa bình.