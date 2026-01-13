Reuters: Nga tập kích tên lửa dữ dội nhất trong năm vào Ukraine

(VTC News) -

Người đứng đầu cơ quan quân sự của thủ đô Kiev, Tymur Tkachenko cho biết thủ đô vừa hứng chịu cuộc tấn công tên lửa ngắn nhưng dữ dội. Các phóng viên của Reuters cũng nghe thấy tiếng nổ trong thành phố, nhưng chưa có thông tin ngay lập tức về thương vong hay thiệt hại.

Kênh Telegram theo dõi tình hình Ukraine thông tin thêm có khoảng 20 tên lửa đạn đạo được phóng trong vòng khoảng một giờ vào đêm qua và họ mô tả đây là cuộc tấn công kéo dài nhất vào Ukraine tính đến thời điểm này trong năm.

Khói lửa tại thủ đô Kiev của Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, Reuters chưa thể xác minh tính chính xác cũng những báo cáo đăng tải trên Telegram. Lực lượng vũ trang Ukraine cũng chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về quy mô của cuộc tấn công và Nga không đưa ra bình luận nào về cuộc tấn công này.

Tại thành phố Kharkov, Thống đốc Oleh Syniehubov cho biết có 4 người thiệt mạng và 6 người bị thương trong cuộc tấn công ở ngoại ô thành phố.

Kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine từ tháng 2/2022 đến nay, Nga nhiều lần tấn công các thành phố của Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái, nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine, trong khi hệ thống phòng thủ của Kiev đang phải gắng sức để đánh chặn cuộc tấn công.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev đang đẩy mạnh việc gây sức ép lên Moskva bằng chiến dịch mới sau một tuần các đợt không kích của Nga.

“Một số chiến dịch đã khiến phía Nga cảm nhận được. Một số chiến dịch khác vẫn đang được triển khai. Tôi cũng đã phê duyệt thêm chiến dịch mới", ông Zelensky nói.

Theo ông Zelensky, Kiev tiến hành nhiều cuộc tấn công vào sâu những vị trí của đối phương và những biện pháp đặc biệt nhằm làm suy yếu khả năng chiến đấu của Nga.