Nga tấn công quy mô lớn, 70% Kiev chìm trong bóng tối

Báo The Kyiv Independent của Ukraine ngày 13/1 dẫn thông tin từ Ukrenergo, công ty vận hành lưới điện nhà nước của Ukraine, cho biết lực lượng của Liên bang Nga đang nhằm mục tiêu ngắt kết nối thành phố (với các mạng lưới thiết yếu).

Trong bối cảnh đã phải đối mặt với tình trạng thiếu điện kéo dài giữa thời tiết giá rét, cuộc tấn công mới nhất diễn ra chỉ bốn ngày sau đợt tập kích quy mô lớn trước đó nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Lực lượng chức năng Ukraine làm nhiệm vụ tại hiện trường sau đòn không kích của Liên bang Nga. (Ảnh: Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Ukraine/Telegram)

Theo các phóng viên của báo The Kyiv Independent có mặt tại hiện trường, các vụ nổ do tên lửa đạn đạo gây ra đã làm rung chuyển thủ đô Ukraine vào khoảng 1 giờ 10 phút sáng theo giờ địa phương ngày 13/1. Những tiếng nổ bổ sung cũng được nghe thấy vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Các vùng ngoại ô của Kiev như Bucha, Hostomel và Irpin được cho là đã bị mất điện và nước sinh hoạt sau các đòn tấn công của Liên bang Nga.

Ukrenergo cho biết việc cắt điện khẩn cấp cũng đã được áp dụng trên diện rộng tại Kiev và một số khu vực của tỉnh Kiev.

“Người Nga đang cố gắng ngắt kết nối thành phố và buộc người dân phải rời đi (khỏi Kiev)”, Tổng giám đốc Ukrenergo Vitaliy Zaichenko nói với báo The Kyiv Independent và cho biết thêm một số trạm biến áp đã bị đánh trúng trong đêm và “70% Kiev đang không có điện”.

“Chúng tôi có thông tin rằng Liên bang Nga sẵn sàng bắt đầu làn sóng tấn công tiếp theo bằng tên lửa hành trình”, ông Zaichenko nói thêm.

DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, cho biết nhà máy nhiệt điện của họ lại tiếp tục bị tấn công, khiến thiết bị tại cơ sở này bị hư hại, đồng thời lưu ý đây là lần tấn công thứ tám nhằm vào các nhà máy nhiệt điện của họ kể từ tháng 10 năm ngoái.

Chuỗi siêu thị Novus và Silpo thông báo sẽ đóng cửa một số cửa hàng tại thủ đô Kiev do khủng hoảng năng lượng.

Theo Không quân Ukraine, Liên bang Nga đã phóng 18 tên lửa đạn đạo, 7 tên lửa hành trình, cùng 293 thiết bị bay không người lái (UAV) loại Shahed.

Cơ sở hạ tầng năng lượng tại các tỉnh Kharkiv, Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk cũng bị nhắm mục tiêu.Một cuộc tấn công kết hợp bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái vào khu vực ngoại ô Kharkiv, theo thông tin từ chính quyền khu vực ngày 13/1, đã khiến ít nhất bốn người thiệt mạng và sáu người khác bị thương.

Trước đó, trong đêm 9/1, Liên bang Nga đã tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái, khiến 4 người thiệt mạng và 24 người khác bị thương tại Kiev.

Sau đó, thủ đô Ukraine rơi vào tình trạng mất điện, sưởi ấm và nước sinh hoạt đúng vào thời điểm những ngày lạnh nhất của mùa đông đang đến gần.

Ngay sau cuộc tấn công, khoảng 6.000 tòa nhà trong thành phố bị mất điện.

Theo Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko, tính đến ngày 12/1, vẫn còn khoảng 800 tòa nhà dân cư chưa được khôi phục điện khi các đội sửa chữa đang tiếp tục nỗ lực khắc phục.

“Có thể đây không phải là cuộc tấn công tồi tệ nhất, nhưng đây là tác động nghiêm trọng nhất mà chúng tôi từng chứng kiến. So với tất cả các mùa đông trước đây, tình hình hiện nay là tệ nhất”, bà Olena Pavlenko, Chủ tịch Viện nghiên cứu DiXi Group chuyên về năng lượng có trụ sở tại Kiev, nói với báo The Kyiv Independent.