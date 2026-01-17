Ông Zelensky cảnh báo Nga chuẩn bị mở cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine

(VTC News) -

Trong bài phát biểu tối 16/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh: "Báo cáo tình báo của chúng tôi cho thấy Nga đang chuẩn bị cuộc tấn công quy mô lớn mới".

Ukraine đang phối hợp chặt chẽ với đồng minh và kêu gọi tiếp tục hỗ trợ quân sự, đặc biệt là hệ thống phòng không và tên lửa.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Getty)

"Chúng tôi đang trao đổi với đối tác của mình, cả về hệ thống tên lửa phòng không và những hệ thống khác mà chúng tôi rất cần. Nguồn cung đang không đủ. Chúng tôi đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ và điều quan trọng là các đối tác của chúng tôi phải lắng nghe chúng tôi", ông Zelensky nói:

Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng, sau những cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái liên tiếp của Nga vào lưới điện quốc gia.

Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng khiến hàng triệu người dân trên khắp Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev không có điện và nguồn sưởi ấm ổn định trong mùa đông.

Tại Kiev và nhiều thành phố lớn khác, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức dưới 0°C. Hệ thống sưởi cũng ngừng hoạt động ở nhiều khu vực, trong khi tình trạng mất điện đột xuất thường xuyên hạn chế khả năng tìm kiếm nguồn sưởi ấm thay thế.

Ông Zelensky liên tục kêu gọi tăng cường áp lực quốc tế lên Nga và cho rằng sự im lặng toàn cầu chỉ kéo dài cuộc xung đột.

"Điều quan trọng là thế giới không được im lặng về vấn đề này. Xung đột không kết thúc nếu không có áp lực và chính vì áp lực không đủ nên người Nga mới làm tất cả những điều này", Tổng thống Ukraine cho hay.

Theo Cơ quan An ninh Ukraine, kể từ tháng 10/2025, lực lượng Nga nhắm mục tiêu vào 11 nhà máy thủy điện, 45 nhà máy nhiệt điện kết hợp lớn, 49 nhà máy nhiệt điện và 151 trạm biến áp điện trên khắp Ukraine.