Nga chờ Mỹ cập nhật sau đàm phán với Ukraine, số quân ra trận đạt kỷ lục

(VTC News) -

Ngày 15/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đang chờ phía Mỹ trình bày rõ ràng tầm nhìn về một giải pháp hòa bình cho Ukraine, sau khi Washington hoàn tất các cuộc thảo luận với châu Âu và Ukraine.

Theo ông Peskov, hiện các cuộc làm việc vẫn đang diễn ra giữa các nhà đàm phán Mỹ, đại diện châu Âu và phía Ukraine. Khi quá trình này hoàn tất, Moskva kỳ vọng sẽ nhận được từ các đối tác Mỹ “một tầm nhìn cụ thể” về những đề xuất đang được thảo luận, đặc biệt là các nội dung đã được bàn bạc trong cuộc gặp tại Berlin.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Reuters)

Trước đó 1 ngày, Berlin tổ chức cuộc đàm phán kéo dài khoảng 5 giờ giải quyết xung đột ở Ukraine, với sự tham gia của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, ông Jared Kushner - con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump - và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Sau cuộc họp, ông Witkoff cho biết các bên đạt được tiến triển đối với một kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm.

Tuy nhiên, ông Peskov nhấn mạnh rằng Washington hiện không trao đổi trực tiếp và theo thời gian thực với Moskva về những đề xuất đang được thảo luận với Kiev. Nga không tham gia vào các cuộc thương lượng ở giai đoạn này.

Liên quan đến khả năng đạt được một thỏa thuận trước ngày 25/12, thời hạn được cho là do Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra, người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng hiện chưa thể nói trước bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào.

Thảo luận riêng việc Ukraine không gia nhập NATO

Cũng trong ngày 15/12, ông Dmitry Peskov khẳng định việc bảo đảm Ukraine không gia nhập NATO là một trong những vấn đề mang tính nền tảng và cần được thảo luận riêng biệt trong bất kỳ tiến trình hòa bình nào.

Phát biểu này được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO, với điều kiện Kiev nhận được các bảo đảm an ninh từ một số quốc gia riêng lẻ, bao gồm cả Mỹ.

Theo Điện Kremlin, đây là một trong những nội dung quan trọng nhất trong toàn bộ hồ sơ Ukraine và không thể xem nhẹ hay gộp chung với các vấn đề khác.

Điện Kremlin cho biết Nga đánh giá cao những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính quyền của ông trong việc tìm kiếm giải pháp cho xung đột Ukraine. Theo ông Peskov, Moskva tin rằng ông Trump và đội ngũ của mình đang “thực sự nghiêm túc” trong việc thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình.

Tuy nhiên, Nga nhấn mạnh rằng Tổng thống Vladimir Putin chỉ sẵn sàng cho một nền hòa bình thực chất và các quyết định nghiêm túc, chứ không chấp nhận những “thủ thuật” nhằm kéo dài thời gian hoặc tạo ra các khoảng lặng tạm thời mang tính chiến thuật.

Ông Peskov cũng khẳng định Nga không muốn tiến hành các cuộc đàm phán về Ukraine theo kiểu “ngoại giao loa phóng thanh”, tức là trao đổi thông tin và gây sức ép thông qua truyền thông, thay vì đối thoại kín và thực chất.

Số quân ra trận đạt kỷ lục

Ngày 13/12, Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrskyi, cho biết tình hình tác chiến trên toàn tuyến mặt trận vẫn rất căng thẳng, các hoạt động tấn công của Nga diễn ra gần như dọc toàn bộ đường tiếp xúc.

Đại tướng Oleksandr Syrskyi. (Ảnh: Ukrinform)

Theo ông Syrskyi, có những ngày số vụ giao tranh lên tới 300 cuộc, mức cao nhất kể từ khi xung đột nổ ra. Dù vậy, quân đội Ukraine vẫn đang kiềm chế được sức ép và tiếp tục áp dụng chiến thuật phòng thủ chủ động.

Ông cho biết Nga duy trì lực lượng khoảng 710.000 binh sĩ. Ukraine thừa nhận Nga kiểm soát thêm một số khu vực trong tháng 11, song bác bỏ tuyên bố của Moskva về tốc độ tiến quân, đồng thời khẳng định quân đội Ukraine đang phản công tại một số hướng quan trọng.

Trong khi đó, Nga cũng tuyên bố đã tấn công các cơ sở hạ tầng vận tải liên quan đến việc tiếp nhận vũ khí phương Tây của Ukraine.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các đơn vị thuộc Cụm quân Đông kiểm soát khu định cư Pishchane (Peschanoye) tại tỉnh Dnipropetrovsk, sau các hoạt động tác chiến quyết liệt.