Diễn biến chiến sự Nga - Ukraine 14/12: Mỹ đảm bảo an ninh nếu Ukraine nhượng bộ

(VTC News) -

Tổng hợp diễn biến chiến sự Nga - Ukraine ngày 14/12:

Mỹ đảm bảo an ninh nếu Ukraine nhượng bộ

Theo Axios, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng cung cấp cho Ukraine các bảo đảm an ninh kiểu NATO, được Quốc hội Mỹ phê chuẩn, với điều kiện Kiev chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ cho Nga trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình.

Ông Zelensky trong một sự kiện tại Anh. (Ảnh: Reuters)

Các quan chức Mỹ giấu tên cho biết đàm phán về bảo đảm an ninh giữa Mỹ, EU và Ukraine đạt “tiến triển đáng kể”. Washington muốn một cơ chế bảo đảm “không phải là tấm séc trắng, nhưng đủ mạnh”, và sẵn sàng trình Quốc hội bỏ phiếu.

Theo đề xuất, Ukraine sẽ giữ chủ quyền khoảng 80% lãnh thổ hiện nay, đổi lại nhận được gói bảo đảm an ninh lớn nhất từ trước đến nay, kèm theo một gói hỗ trợ kinh tế – thịnh vượng quy mô lớn.

Tuy nhiên, Ukraine đến nay vẫn bác bỏ mọi nhượng bộ lãnh thổ và kêu gọi ngừng bắn, điều mà Moskva cho rằng chỉ nhằm kéo dài xung đột để Kiev củng cố lực lượng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moskva sẵn sàng thảo luận về khuôn khổ bảo đảm an ninh, với điều kiện cơ chế này không nhằm chống Nga, đồng thời khẳng định Mỹ dường như “thực sự quan tâm tới giải pháp công bằng”.

EU bác đơn kiện của Nga đối với Euroclear

Ủy viên Kinh tế EU Valdis Dombrovskis bác bỏ đơn kiện của Ngân hàng Trung ương Nga nhằm vào Euroclear, tổ chức lưu ký có trụ sở tại Brussels đang nắm giữ phần lớn khoảng 300 tỷ USD tài sản Nga bị đóng băng theo các lệnh trừng phạt liên quan tới Ukraine.

Ông Dombrovskis khẳng định các tài sản này bị đóng băng phù hợp với luật EU và luật pháp quốc tế. EU dự đoán Nga sẽ tiếp tục theo đuổi các vụ kiện “mang tính suy đoán” nhằm cản trở các biện pháp pháp lý của khối.

Đơn kiện được Nga đưa ra trong bối cảnh EU đang tranh luận gay gắt về kế hoạch sử dụng tài sản Nga làm tài sản thế chấp cho một khoản vay “bồi thường” dành cho Ukraine, dự kiến sẽ được bỏ phiếu vào tuần tới. Một số quốc gia EU, trong đó có Bỉ, lo ngại rủi ro pháp lý và tài chính, còn Euroclear cảnh báo kế hoạch này “mong manh” và mang tính thử nghiệm.

Nga lên án ý tưởng sử dụng tài sản của mình để hỗ trợ Ukraine, trong khi một số chuyên gia nhận định vụ kiện có thể mở đầu cho cuộc chiến pháp lý kéo dài, gây tổn hại uy tín và môi trường đầu tư của EU.

Tổng thống Zelensky chuẩn bị họp với Mỹ và châu Âu tại Berlin

Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẽ gặp các đại diện của Mỹ và châu Âu tại Berlin để thảo luận về “những nền tảng của hòa bình”.

Ông nhấn mạnh Ukraine cần nền hòa bình “có phẩm giá” cùng các bảo đảm chắc chắn rằng Nga sẽ không tấn công trở lại.

Trước đó, Đức xác nhận sẽ đăng cai các cuộc gặp giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine vào cuối tuần, trước thềm hội nghị thượng đỉnh với sự tham dự của các lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Zelensky tại Berlin.