Nga phá hủy 130 UAV của Ukraine trong đêm, loạt sân bay ở Moskva bị gián đoạn

(VTC News) -

Ngày 15/12, Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin thông tin các đơn vị phòng không Nga bắn hạ 130 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong đêm. Ngoài ra, có 4 chiếc UAV khác đang trên đường đến thủ đô Moskva bị bắn hạ vào sáng cùng ngày.

Lực lượng Ukraine thường xuyên điều máy bay không người lái về phía thủ đô Moskva của Nga, gây gián đoạn hoạt động của sân bay thủ đô.

Nga và Ukraine tiếp tục tập kích lẫn nhau. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan vận tải hàng không Nga Rosaviatsia cho biết sân bay Domodedovo và sân bay Zhukovsky ở thủ đô Moskva buộc phải tạm ngừng hoạt động cùng một số sân bay khác của Nga ở phía nam đất nước.

Thống đốc khu vực Rostov, ông Yuri Slyusar tiết lộ thêm đường dây điện ở khu vực này bị hư hại do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái xảy ra vào đêm qua.

Hôm 13/12, UAV của Ukraine cũng tấn công Saratov khiến 2 người thiệt mạng và một số người khác bị thương. Theo Thống đốc tỉnh Saratov Roman Busargin, UAV đánh trúng một tòa nhà dân cư, làm hư hại nhiều căn hộ. Chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả và cam kết hỗ trợ tài chính cho người dân bị ảnh hưởng.

Vụ tập kích diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng tốc nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận chấm dứt xung đột Nga - Ukraine trước Giáng sinh. Theo Wall Street Journal, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tới Berlin (Đức) để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và lãnh đạo các nước Pháp, Anh, Đức, nhằm thu hẹp bất đồng quanh đề xuất hòa bình do Washington đưa ra.

Các nguồn tin cho biết việc cử ông Witkoff tới Berlin phản ánh quyết tâm tăng tốc tiến trình đàm phán của Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng đối với tiến độ đàm phán và thúc giục các bên sớm chấp nhận các điều khoản đang được Mỹ đề xuất.

Trong diễn biến mới nhất, ông Zelensky cũng tuyên bố việc nhận được sự đảm bảo an ninh từ Mỹ cùng đối tác châu Âu và những nước khác là nhượng bộ lớn của Kiev để tiến đến việc kết thúc xung đột với Nga, thay vì tư cách thành viên NATO.

Ukraine cùng các nước châu Âu và Mỹ đang xem xét bản kế hoạch hoà bình 20 điểm và kết thúc bằng lệnh ngừng bắn. Ông Zelensky nói rằng Kiev không có cuộc đàm phán trực tiếp nào với Nga.