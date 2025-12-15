Diễn biến chiến sự Nga - Ukraine ngày 15/12: Mỹ - Ukraine đàm phán ở Đức

(VTC News) -

Tổng hợp diễn biến chiến sự Nga - Ukraine ngày 15/12:

Mỹ và Ukraine đàm phán về hòa bình và kinh tế

Theo thông báo sau cuộc họp, hai bên đã đạt được nhiều tiến triển và dự kiến sẽ tiếp tục gặp lại vào sáng thứ Hai.

Cuộc gặp có sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, ông Jared Kushner – con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump – cùng các đại diện cấp cao của hai nước. Thông tin này được ông Witkoff đăng tải trên mạng xã hội X.

Cuộc gặp giữa Zelenskyy, Witkoff, Kushner và các phái đoàn từ cả hai nước kéo dài hơn năm giờ.

Thông cáo cho biết các bên có “những cuộc thảo luận chuyên sâu” về khuôn khổ hòa bình, chương trình nghị sự kinh tế và nhiều vấn đề liên quan khác. “Đã đạt được nhiều tiến bộ quan trọng và các bên sẽ tiếp tục làm việc vào ngày hôm sau”, thông báo nhấn mạnh.

Đức là nước chủ nhà của cuộc đàm phán này. Hội nghị thượng đỉnh mở rộng sẽ diễn ra vào tối thứ Hai, với sự tham dự của Tổng thống Zelensky, các nhà lãnh đạo châu Âu cùng đại diện Liên minh châu Âu (EU) và NATO. Hiện vẫn chưa rõ liệu các quan chức Mỹ có tham dự hội nghị này hay không.

Tổng thống Zelensky tới Berlin vào Chủ nhật để tham gia các cuộc thảo luận chuyên sâu về khả năng ngừng bắn và xây dựng khuôn khổ hòa bình với Nga. Trước cuộc họp, ông cho biết Kiev đang theo đuổi các bảo đảm an ninh song phương với Washington, đồng thời tìm kiếm sự bảo đảm từ các quốc gia châu Âu và một số nước khác như Canada và Nhật Bản.

Cuộc gặp tại Berlin là bước tiếp theo trong chuỗi nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Nga–Ukraine. Trước đó, các cuộc đàm phán đã được tổ chức tại Thụy Sĩ và Mỹ.

Tháng 11, các quan chức hai bên gặp nhau tại Geneva và xây dựng một “khuôn khổ hòa bình được tinh chỉnh”, cập nhật từ kế hoạch hòa bình 28 điểm ban đầu do Mỹ đề xuất. Sau đó, ông Witkoff và ông Kushner đã tới Moscow ngày 2/12 để thảo luận dự thảo này với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Các cuộc đàm phán tiếp theo diễn ra tại Florida cũng được cả hai phía đánh giá là mang tính xây dựng.

Nga tuyên bố bắn hạ ít nhất 1.677 UAV trong một tuần

Ngày 15/12, hãng tin RIA Novosti dẫn số liệu từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đánh chặn và phá hủy ít nhất 1.677 thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine trong vòng một tuần qua.

Hai ngày ghi nhận số UAV bị bắn hạ nhiều nhất là 11/12 và 14/12, lần lượt với 396 và 290 chiếc. Trong giai đoạn từ ngày 1 đến 7/12, Nga cho biết đã bắn hạ ít nhất 1.270 UAV.

Theo RIA Novosti, phần lớn các cuộc tấn công bằng UAV nhắm vào khu vực phía tây, thuộc phần châu Âu của lãnh thổ Nga.

Cùng ngày, Thống đốc vùng Belgorod của Nga, ông Vyacheslav Gladkov, cho biết lực lượng vũ trang Ukraine tấn công bằng tên lửa vào thành phố Belgorod.

Theo thông tin ban đầu, không có thương vong về người, nhưng hệ thống hạ tầng tiện ích bị hư hại nghiêm trọng.

Các lực lượng cứu hộ và khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường, trong khi nhà chức trách tiếp tục đánh giá mức độ thiệt hại và các hậu quả khác của vụ tấn công.