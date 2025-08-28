Nên mặc trang phục gì khi đi xem diễu binh, diễu hành A80?

(VTC News) -

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) được xem là một trong những sự kiện trang nghiêm và đầy ý nghĩa, không chỉ thể hiện sức mạnh quốc phòng, sức mạnh đại đoàn kết mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, cùng lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ đi trước đã cống hiến vì nền độc lập, tự do của đất nước.

Để đảm bảo sự trọn vẹn, an toàn, khi đi xem diễu binh A80, bạn cần chuẩn bị chu đáo, nắm rõ các quy định liên quan, đồng thời thể hiện thái độ phù hợp với sự trang nghiêm của sự kiện. Đối với trang phục và vật dụng cần thiết, sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp bạn có trải nghiệm xem diễu binh thoải mái và trọn vẹn.

Gợi ý trang phục khi đi xem diễu binh A80

Bạn cần đảm bảo yếu tố lịch sự và gọn gàng, nên mặc đồ đơn giản nhưng chỉn chu. Gợi ý: Áo sơ mi, áo phông nhẹ nhàng kết hợp quần jeans hoặc kaki tối màu, áo dài truyền thống dân tộc.

Người dân reo hò, vẫy chào nồng nhiệt khi đoàn diễu binh tiến qua các tuyến phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, trang phục khi đi xem diễu binh A80 cũng giúp bạn thể hiện niềm tự hào về Tổ quốc. Bạn có thể mặc áo có họa tiết cờ đỏ sao vàng hoặc đeo băng rôn, phụ kiện cổ vũ nhẹ nhàng. Lưu ý không sử dụng hình ảnh cờ đỏ sao vàng với trang phục không nghiêm túc hoặc các vị trí nhạy cảm.

Để thoải mái di chuyển, nên mang giày bệt hoặc sneaker êm chân, phù hợp cho việc đứng chờ và đi lại nhiều.

Vật dụng nên mang theo khi tham dự sự kiện A80

Che nắng/mưa: Mũ, ô hoặc áo mưa nhẹ

Nước uống và đồ ăn nhẹ: Ưu tiên chai nước nhỏ hoặc bình giữ nhiệt. Mang theo bánh kẹo nhỏ để bổ sung năng lượng.

Vệ sinh cá nhân: Khăn giấy khô/ướt để lau mồ hôi, vệ sinh tay

Làm mát: Quạt tay hoặc quạt mini cầm tay

Đồ dùng cá nhân: Túi đeo chéo nhỏ gọn để đựng điện thoại, ví, giấy tờ, tránh balo cồng kềnh.

Pin dự phòng: Đảm bảo điện thoại đủ pin để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Một mẹo nhỏ khi đi xem diễu binh diễu hành A80 là đến sớm để chọn vị trí đẹp, thuận tiện quan sát. Tuy nhiên, cần tránh chen lấn và không chắn tầm nhìn của người khác; cư xử văn minh, đúng mực. Bạn nên hạn chế mang theo những vật dụng như dao, kéo sắc nhọn, pháo sáng, loa đài công suất lớn; luôn chú ý lắng nghe và tuân thủ chỉ dẫn từ lực lượng an ninh để góp phần duy trì sự kiện diễn ra suôn sẻ; không vứt rác bừa bãi, nhớ thu dọn rác sau sự kiện.